Mendilibar: "Hay que estar ahí para aprovechar su error, como hizo Ocampos"

Análisis del partido tremendamente honesto de José Luis Mendilibar. Coherente como siempre, el técnico del Sevilla ha valorado el triunfo por la fe que ha puesto el Sevilla en lo que hace. Y como ejemplo ha puesto la forma en la que ha llegado el gol del triunfo. "Hay que estar ahí como ha hecho Lucas. Si estoy retrocediendo hacia medio campo, aunque cometan el error yo no voy a robar ese balón. Y él ha estado ahí y ha robado ese balón", dijo en la sala de prensa de San Mamés.

El vizcaíno, que ha ganado su primer partido como entrenador en Bilbao, reconoció la dificultad del partido ante el Athletic. "Ha sido complicado sabíamos que ellos iban a salir a tumba abierta, intentando jugar en campo nuestro, avasallándonos en el área. Ha sido un poco eso, hemos sabido salvar el temporal y después hemos sabido que el Athletic no haga gran cosa. En todo el segundo tiempo no ha tenido ninguna ocasión de gol", dijo en SFC Radio.

Obligado a mirar hacia arriba

"Es verdad que nosotros tampoco hemos hecho ocasiones ni tampoco hemos jugado bien", continuó el técnico de Zaldívar. "Pero los tres puntos son importantísimos, sumamos ya 41, estamos muy lejos ya de los puestos de descenso y ahora tenemos que pensar en el Girona, en el descanso y la recuperación de gente y luego ya ver si podemos seguir ganando partidos".

Mendilibar reconoció que la suerte le está sonriendo, por calidad y por esa perseverancia hasta el final de los partidos. "Desde que vinimos todo nos sonríe. Hubo partidos que jugamos muy bien y otros no tanto, pero siempre competimos. Siempre digo que tenemos buenos futbolistas y a veces sin jugar bien surgen momentos puntuales de los partidos que lo estamos sabiendo aprovechar", añadió.

Autocrítica por atacar poco

"Hoy no he visto bien al equipo en el aspecto ofensivo", reconoció Mendilibar. "No hemos generado absolutamente nada, no hemos llegado al área contraria, no hemos rematado, ni hemos sacado centros. Es verdad que en lo defensivo hemos estado muy bien, porque el Athletic tampoco nos ha rematado. Y luego hemos sabido aprovechar un error de ellos. Pero a un club como el Sevilla siempre hay que pedirle más", dijo en la radio del club.

El vizcaíno hizo siete cambios en el once y le salió perfecto. "Cambiando a los jugadores vas quitando a gente con molestias, porque si no se romperían. Vamos a intentar sacar la mejor alineación, no sólo pensando en la calidad del jugador sino también pensando en el descanso".

Competir desde la fe del equipo

En la sala de prensa abundó en esa fe que pone el equipo en lo que hace. "En los dos últimos partidos hemos ganado a última hora. Y eso significa que estamos ahí y creemos en lo que hacemos. Hay que estar ahí como ha hecho Lucas. Si estoy retrocediendo hacia medio campo, aunque cometan el error yo no voy a robar ese balón. Y él ha estado ahí y ha robado ese balón. Ellos creen en lo que están haciendo, que se pueden hacer cosas jugando en el campo contrario, aunque hoy no hemos hecho casi nada de eso".

"En el primer tiempo hemos pasado no sé cuántas veces desde mitad de campo al portero, cosas que para mí no se puede hacer, por no mirar hacia delante, que no sólo es la culpa del que tiene el balón. Hoy hemos estado muertos", añadió con tono crítico.

¿Y le dará tiempo al Sevilla a clasificarse para Europa? "En Europa estamos, en semifinales, con eso estamos a gusto y estamos bien. Vamos a pensar en el Girona. Si nos volvemos locos pensando en que tenemos que sacar 56 puntos o no sé cuántos seguro que nos pegamos el cacharrazo. Primero el Girona, y luego ya veremos dónde estamos. Poco a poco. Y luego ya veremos", templó Mendilibar.