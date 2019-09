El Sevilla ha presentado esta tarde a Yassine Bounou, Bono, como el último refuerzo en el mercado veraniego y que viene a cubrir el hueco que ha dejado libre Sergio Rico con su marcha al PSG. El guardameta cedido por el Girona se ha mostrado ilusionado con su nueva aventura en la liga española y en un club como el Sevilla.

“Vengo con mucha ilusión, para seguir en la línea de crecimiento de los últimos años. Vengo a competir, a intentar lograr los objetivos y llegar lo más arriba posible. Es un paso importante en mi carrera. Necesitaba un paso así. Es un club mucha exigencia, mucha presión, y eso nos permite también crecer a los jugadores, pero necesitaba un desafío como éste. Yo salí de Marruecos, donde había mucha presión. En el Atlético de Madrid y en Zaragoza también. En Vitoria no tanto y necesitaba esa presión que nos permite a los futbolistas dar lo mejor”, ha comentado el nuevo portero sevillista, que competirá con Vaclik por la titularidad partiendo de la base de que el checo parte con ventaja por la campaña que realizó el pasado año. “Vaclick demostró sus buenas condiciones, para el Sevilla es importante, yo vengo a dar lo mejor de mí y va a ser una competencia muy linda”.

Bono confirmó que la llamada del Sevilla llegó al final del mercado. “Yo conozco a Monchi como todo el mundo del fútbol. Los contactos se dieron al final del mercado y vengo a devolver la confianza”, añade.

Monchi ha aclarado que el internaciional marroquí es “la opción más cercana” de lo que estaba buscando el Sevilla. “Cuando surge lo de Rico, valoramos que sea español y que conociera el fútbol español. Había 5 ó 6 porteros. Buscamos que entrara en lo económico y que no fuera compromiso porque Sergio vuelve el año que viene y no queríamos acumular muchos porteros la próxima temporada. Cuando hablé con Yassine me expresó su sentimiento y nos decidimos".