De Burgos Bengoetxea, un árbitro vasco en la Copa ante el Osasuna

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha publicado este lunes las designaciones de las eliminatorias de cuartos de final de la Copa del Rey que se disputan entre el miércoles 25 y el jueves 26 de esta semana.

En este sentido, el duelo entre Osasuna y Sevilla que se librará en El Sadar estará dirigido por Ricardo de Burgos Bengoetxea, árbitro natural de Bilbao y adscrito del colegio vasco, lo que llama la atención por la afinidad y cercanía geográfica. Aunque no se trate de las mismas comunidades, sí recuerda esta circunstancia a la polémica que hace años se generó con duelos entre Osasuna y Sevilla a principios de siglo, con Pérez Lasa, también vasco, por medio y cuyas decisiones fueron puestas en entredicho por la afición del Sevilla e incluso por el club. El propio José María del Nido, entonces presidente, criticó un arbitraje de Pérez Lasa en 2002 en el que no anuló un gol de Aloisi con la mano que le dio el triunfo a los rojillos, y en la Copa de 2005 el Sevilla cayó por 3-2 y Pérez Lasa no señaló un claro agarrón dentro del área de Makukula.

De Burgos Bengoetxea, cuya última polémica con el Sevilla llegó en el último derbi de Copa en el Villamarín, el del palo a Joan Jordán con la consiguiente suspensión y reanudación al día siguiente, ha pitado además al Sevilla en 14 ocasiones en la Liga, con 6 partidos ganados, 5 perdidos y 3 empates. De estos 14 encuentros ninguno fue ante Osasuna.

Por su parte, en el VAR estará Xavier Estrada Fernández.