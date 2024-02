Carlos Jiménez gana las reñidas elecciones a la Federación de Peñas Sevillistas frente a Paco Romero

Carlos Jiménez fue elegido como presidente de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando tras una reñida votación frente a Paco Romero. De esta forma, afrontará su tercer mandato consecutivo, después de que en los dos anteriores ganara como candidato único.

Hacía 20 años que no había elecciones a la Federación de Peñas Sevillistas, que se han visto salpicadas por la polémica por la denuncia de irregularidades en la convocatoria y la elección de la mesa electoral por parte del otro candidato, ex vicepresidente de la misma y ex presidente de la Peña Sevillista Macarena. Ganó Carlos Jiménez por 104 votos a 73.

Las elecciones se produjeron en la Asamblea General Extraordinaria, convocada con carácter urgente en la Peña Sevillista Al Relente con único punto del orden del día: elección de presidente y junta directiva de la Federación de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando.

Felicitamos a Carlos Jiménez y a su equipo por la elección como presidente de la FPS.También queremos manifestar nuestro malestar y descontento con el proceder durante todo este proceso electoral.Y, por supuesto, felicitar también al equipo al completo de Paco Romero. https://t.co/VDF4sCg2XI — 𝙋𝙚𝙣̃𝙖 𝙎𝙚𝙫𝙞𝙡𝙡𝙞𝙨𝙩𝙖 𝙋𝙞𝙨𝙖́𝙡𝙤® (@PSevPisalo) February 12, 2024

Según destaca en su página web la Federación de Peñas Sevillistas han participado un total de 187 peñas del total de 221 que formaban el censo electoral. "Una participación récord que demuestra que las Peñas sevillistas están muy vivas", reza la nota. Algo lógico, teniendo en cuenta que las anteriores elecciones con dos candidatos fueron hace 20 años, cuando ganó Ramón Somalo a Emilio Romero.

La votación se desarrolló en la tarde de este lunes 12 de febrero, entre las 18:30 y las 21:30, cuando se daba por finalizado el plazo para ejercer el voto, iniciándose por parte de la mesa electoral el escrutinio, observado por los interventores designados por ambas candidaturas, que arrojó el resultado final siguiente:

Resultado de las elecciones