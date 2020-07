Castro, sobre Biri-Biri: "Estamos apenados, ha sido un futbolista leyenda"

El Sevilla está de luto por el fallecimiento de uno de sus mitos con más calado sociológico en su afición: Biri-Biri. El presidente del club nervionense se ha referido a él con pena y recordando su alegría.

Antes del encuentro ante el Valencia, José Castro glosó así la figura del gambiano: "Vi todos los partidos en sus cinco temporadas y ha sido mítico. Es leyenda, más que mítico, o ambas cosas. Era un futbolista distinto. Me quedo con unas declaraciones que él hizo la última vez que estuve aquí. Dijo: 'Sólo estuve aquí cinco años, pero me quisieron tanto en esos cinco años que todavía me siguen queriendo, incluso más que en mí país'. Fíjate hasta dónde caló. Que hoy nos falte es una auténtica pena".

"Era un jugador diferente, hacía cosas atípicas, en los córneres se agachaba, se ponía en cuclillas... Hacía cosas distintas. Era una gacela, tenía una velocidad y una elasticidad increíbles, hacía goles... Pero sobre todo era un futbolista que no sabías qué iba a hacer, era imprevisible, tanto para los aficionados como para los contrarios. Marcó una época y recuerda a la juventud de uno", continuó en SFC Radio.

Castro, que le entregó la insignia del club en 2017, expresó su sentimiento: "Siento mucha pena, porque no hace mucho que estuvo aquí, con ese cariño que todo el mundo le profesaba, con esa forma de ser que tenía, esa sonrisa... Me siento orgulloso de haber sido el presidente al que le tocó darle esa insignia de oro y brillantes. Todo ha sido muy rápido, nos hemos encontrado hoy eso y estamos hoy apenados".

"Él ha dejado además de su impronta como futbolista, su alegría y su nombre, que el grupo Biris cantan en cada partido. Era un futbolista muy peculiar, diferente, con un estilo propio, pero nos dio muchas alegrías y todo el sevillismo sin excepción le tenía muchísimo cariño", añadió el presidente del Sevilla.

El dirigente anunció también la muerte de la madre de Conrado, "un empleado que lleva muchos años con nosotros".