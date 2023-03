Castro, a Del Nido: "Cuando no le dan la razón la ley no le gusta, debería haber aprendido"

José Castro ha dado una durísima réplica, insinuando el pasado por la cárcel de José María del Nido, tras el comunicado que emitió éste el martes. "Cuando no le dan la razón, la ley no le gusta. Debería haber aprendido porque cuando no se cumple se sufren las consecuencias", llegó a decir, sin que haga falta explicar lo que había detrás de esas palabras.

"No creo que el comunicado sea duro porque dice lo mismo de siempre", dijo ante el requerimiento de la prensa desplazada a Estambul, ante la que habló tras el aterrizaje del Sevilla en la tarde de este miércoles. "Parece increíble que este hombre no tenga otras cosas que hacer que estos comentarios a dos días de un partido tan importante", añadió.

El "colapso" del club en 2013

El presidente del Sevilla rechazó las acusaciones de pésima gestión y de "ruina económica" del Sevilla que refirió en su escrito Del Nido: "Me parece una barbaridad hablar de ruina porque no es verdad. Nuestros proveedores financieros no sé qué pensarán cuando uno de nuestros accionistas mayoritarios habla de ruina".

El utrerano se retrotrajo hasta una década atrás casi, al hablar del relevo que le dio en la presidencia. "Cuando yo cojo en 2013 la presidencia la entidad estaba casi en colapso", dijo. "Cada vez dice más cantidades perdidas y esos fondos propios positivos lo hemos generado y disfrutado nosotros y eso está ahí con entrar tres veces en Champions, 12 finales y cuatro títulos".

El olvido de la pandemia

Además, recordó a Del Nido que "él no tuvo una pandemia que lidiar". "Eso son hechos reales, gestiones realizadas. Este año el equipo está mal, por supuesto, que la economía no es buena en la mayoría de los clubes, también. Pero en su mandato no tuvo una pandemia que lidiar y yo sí la he tenido y hay circunstancias que te dicen que las ventas no han sido las que pretendíamos".

Y prosiguió: "Hablar de ruinia, de ocupa (en referencia al actual consejo)... Creo que este hombre no se entera o está desesperado. En diciembre de 2018 utilizó el derecho de representación proporcional para meter tres consejeros y que esos tres ya no pueden votar el cese de los demás. Eso no es de ocupa, nosotros estamos en nuestro derecho y lo importante sería pensar que estamos en una temporada difícil y que tendríamos que mirar todos en ayudar y no hacer declaraciones que no suman para nada. Cuando uno quiere al Sevilla lo demuestra trabajando, haciendo otras cosas y no perjudicando con palabras que sólo pueden desacreditar a la entidad".

Jugar y ganar para pasar

Además, habló de la actualidad deportiva, claro. Y mostró su optimismo ante el partido de este jueves. "Las sensaciones siempre tienen que ser buenas y optimistas. Primero porque este es nuestro torneo fetiche y segundo porque traemos un 2-0 que evidentemente no es definitivo y seguro que tendremos que jugar muy bien para poder pasar esta eliminatoria porque seguro que nos lo pondrán muy difícil con un equipo bastante bueno y con esa hinchada que tienen. Por tanto, el partido se me antoja muy ddifícil".

En este sentido, habló de cómo afrontar una competición tan querida en el Sevilla: "Es nuestro torneo y si hemos llegado hasta aquí será por algo, nadie nos ha regalado nada y es verdad que no estamos bien en LaLiga, pero aquí hemos llegado a octavos y a ver si somos capaces de llegar a cuartos. No hay confianza, pero es una buena renta para como fue el partido, pero no es definitiva y tenemos que jugar como si hubiéramos empatado porque tenemos que volver a ganar para poder pasar la eliminatoria".

Efectivos para ir hacia arriba

Castro reconoció la "mala temporada". "Tenemos lo que tenemos y el equipo no obstante creo que ha ganado seis partidos de los últimos siete en el Sánchez-Pizjuán y con más o menos dificultades estamos ganando partidos. Vamos en una línea ascendente, evidentemente no como quisiéramos pero sí para salir de abajo de una vez".

Una clave que tocó fue la de la progresiva recuperación de efectivos: "Es muy importante que vayamos sumando efectivos, sobre todo en el centro de la defensa. Lo que está haciendo nuestro entrenador es un alarde de eficacia, tener a los centrales lesionados es muy complicado, ahora entra Badé y se lesiona Tanguy. Parece que nos ha mirado un tuerto, pero tenemos una plantilla suficiente y seguro que va a haber partidos en los que no suframos tanto, pero de todas formas me apunto a sufrir o ganar".