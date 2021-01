Castro: "Lopetegui es el entrenador ideal para un proyecto largo"

José Castro ha expuesto los argumentos, por si hiciera falta, para la renovación de Julen Lopetregui como entrenador del Sevilla hasta 2024. Lo ha hecho durante una entrevista en SFC Radio, antes de que ambos, el presidente y el entrenador, viajen esta tarde a Madrid para el partido en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid.

"El porqué está claro", ha comenzado diciendo el dirigente utrerano. "Es un magnífico entrenador, estamos súper contentos con él, su capacidad de trabajo, de esfuerzo, de liderazgo en el vestuario, y de la sapiencia y experiencia que tiene lo hacen creedor de un contrato más largo. Deseamos que sea duradero y con objetivos importantes", añadió.

Castro abundó en las virtudes de Lopetegui hablando también de lo extradeportivo, en un amplio espectro: "Creo que en Julen hay cosas extraordinarias para nosotros y se unen esa ambición continua de crecimiento de la entidad con un entrenador que tiene lo mismo profesionalmente. Él no puede sentir al Sevilla como nosotros pero desde que está aquí ya empieza a sentirlo. Aquí no solo ha encontrado su profesión, sino un club que lo apoya, que vamos todos a una para conseguir objetivos y muy ambicioso. Igual que él. Para él nada está bien porque todo es mejorable, como nos pasa a todos los que regimos el Sevilla FC". Al presidente del Sevilla se le preguntaba si había cierto paralelismo entre la renovación a mitad de temporada de Julen Lopetegui y la de Unai Emery, el último entrenador que estuvo más tiempo y logrando éxitos, durante sus tres campañas y media, antes de salir rumbo al PSG: "Es parecido. Yo recuerdo que con Emery estábamos el 14º en ese momento, en una mala racha de juego y resultados. Pero como confiábamos en él le firmamos dos años más. Al final conseguimos tres títulos y no nos equivocamos. Fue muy importante y con Julen va a ocurrir igual, no tengo dudas".

"Ya es parte importante del Sevilla porque ha conseguido un hito enorme, como es un título", continuó el máximo dirigente nervionense. "Algo que para los sevillistas parece normal pero es muy difícil con la competencia que hay. Es muy difícil conseguir plata europea venciendo a equipos tan potentes deportiva y económicamente. Pero nosotros queremos más, no tenemos solución. Para eso tenemos al entrenador ideal y lo lógico y normal es aumentar las temporadas porque es un proyecto. Alguien me dijo que cuando escucha hablar de proyectos en el fútbol, al final no hay tantos", explicó Castro.

El dirigente habló de la absoluta comunión entre club y técnico. "En Sevilla hay un proyecto, el entrenador lo ha entendido y quiere ser parte. Nosotros estamos encantados porque nosotros también queríamos que estuviera. Desde el presidente a la última persona del club le tenemos cariño porque sabemos de su trabajo, de su responsabilidad y de todo lo que está consiguiendo y va a conseguir. No es presión que yo le quiera meter, la presión se la mete él solo. Nunca está feliz porque quiere más, igual que nosotros", aseguró.

Y también habló de la sintonía que hay en cuanto a esa exigencia y esa ambición por seguir creciendo: "En exigencia por supuesto, pero luego está claro. Están los resultados, su capacidad, su experiencia y una dirección deportiva que cree y entiende que necesitamos un proyecto largo en el primer equipo para ir haciendo ese equipo potente que queremos para nuestro fin. El fin de la sociedad es el deportivo y el que nos hemos planteado es estar entre los cuatro primeros. Frecuentemente en Champions, porque eso es lo que hace subir el crecimiento deportivo y económico de la sociedad. Tenemos el entrenador ideal, queremos que esté tranquilo, que todos sepan que es un proyecto largo y que tenemos las cosas claras. Y que cuando las hacemos, las cumplimos".