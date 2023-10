Castro sigue justificando el plante al Barça: "Por privado nos han apoyado muchos clubes"

El presidente del Sevilla, José Castro, ha abordado a la llegada del equipo a Eindhoven el tema del plante institucional protagonizado por el club andaluz al FC Barcelona a causa de la imputación por un presunto delito de cohecho de varios ex dirigentes por pagar 7,5 millones de euros a Enríquez Negreira durante un largo periodo de tiempo en el que éste fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

El empresario utrerano ha insistido en la gravedad del asunto pese a que ningún club se ha posicionado al lado del Sevilla tras el comunicado del viernes y haber negado la asistencia al palco y a todos los actos protocolarios con motivo del partido de Liga de la octava jornada en Montjuïc.

Ante los medios de comunicación tras aterrizar en Países Bajos, éstos le recordaron que desde el viernes hasta este lunes ningún club ha secundado la postura del Sevilla. “No lo han hecho públicamente, pero por privado he recibido el apoyo de muchos clubes de Primera y Segunda. Pero nos da igual, tenemos un convencimiento. Es verdad que está la ley, que no hay sentencia firme, pero esos pagos se han hecho. Y si se han hecho pagos a árbitros eso va en contra de la limpieza de la competición”, ha comentado Castro con firmeza.

El presidente recuerda que el Sevilla aboga por encima de todo por la limpieza de la competición. “Rechazamos esas prácticas y ya el juez tendrá que decidir si es delito. Yo digo que es muy grave, que no se pueden pagar 7,5 millones de euros a un árbitro en activo”, ha insistido.

Le volvieron a insistir que el resto de clubes no han hecho lo mismo que el Sevilla. “Eso sería lo ideal, pero no es el motivo fundamental. En el comunicado de vuelta, el Barcelona dice que Laporta ya lo dijo todo en la Liga y en la Liga yo puedo decir que no dijo nada. Que ellos eran inocentes y no dio ninguna explicación. Nosotros alzamos la voz sin miedo. Si se ha pagado dinero a un árbitro es para algo. Yo no me voy a sentar en el palco del Barcelona como si no hubiera pasado nada. Y sí ha pasado”, recuerda.

También fue preguntado por el debate que ha generado en el sevillismo, ya que hay aficionados que no creen que sea positivo y el propio Del Nido Benavente aprovechó esta situación para dividirlo más. “No sé si es positivo o no, lo que sé es que los dirigentes de la Liga, que nos ha costado tantos años que la Liga se sea una de las más potentes del mundo, le dijeron ya que eso no se puede hacer. Esto es una barbaridad. Y esto hay que arreglarlo. La ley dirá si hay delito, pero que ha habido pago es seguro. Y ya eso es grave para que nosotros lo rechacemos”.

Con confianza en la Champions

Ya sobre asuntos deportivos, Castro analizó la situación en la que llega el equipo para jugar ante el PSV Eindhoven, un equipo en alza y con un jugador como Luuk de Jong enrachado. "Los equipos de Champions tienen a los mejores jugadores. "Creo que llegamos con sensaciones buenas. Ahora toca sacar un buen resultado para ir en consonancia con el grupo. Tenemos una oportunidad para sumar, ojalá con victoria para pasar a octavos. Algo que nos cuesta, pero no hace mucho estuvimos en cuartos de final. Estamos ilusionados con la Champions y vamos a intentar llegar lo más alto posible", decía Castro en el aeropuerto de Eindhoven.

"Vamos en línea ascendente. Sobre todo después de que se definió el equipo y se cerró el mercado", dijo. Al ser preguntado en qué lo nota contestó: "Creo que la solvencia en defensa, el juego... Creo que todo eso va mejor ahora que al principio de la temporada", explicaba José Castro.