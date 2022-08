La cesión al Ajax, opción de emergencia ante la situación de Ocampos y Munir

El Sevilla y el Ajax han retomado las conversaciones para solucionar la situación creada en torno a Ocampos, en Ámsterdam esperando acontecimientos después de que la comisión de supervisión del club neerlandés echase para atrás la operación de traspaso. Así, si nada se tuerce, la cesión con opción de compra será la solución de emergencia para que el argentino juegue en la Eredivisie y deje hueco en la plantilla a los dos futbolistas que deben firmar entre hoy y mañana, Januzaj y Dolberg.

El caso también tiene que ver con la salida de Munir al Getafe, que no termina de concretarse dado que hay graves impedimentos por la alta ficha del futbolista, que no quiere renunciar a cobrar su contrato firmado con el Sevilla en 2019, que expira en un año. El futbolista ya no se entrenó esta mañana y tenía previsto viajar a Madrid, aunque a primera hora de la tarde aún no había abandonado Sevilla...

Para desatascar este tremendo entuerto en el penúltimo día del mercado en España, ya que en los Países Bajos es hoy, lo más cercano es la cesión, con un precio que podría estar vinculado al rendimiento, y una opción de compra elevada.

Pero en el club de Nervión no son del todo optimistas con que se cierre la operación, vistas las trabas que está poniendo el Ajax, una situación que podría también afectar a la voluntad del futbolista, clave asimismo en que su salida se termine dando.

Las horas avanzan hacia las doce de la noche, cuando termina el plazo de inscripciones en los Eredivisie, por lo que en breve se conocerá el final del culebrón Ocampos.

Otro asunto será el de Munir y si su salida puede permitir un esfuerzo más en otro fichaje para el centro del campo, que ya tendría que ser a bajo coste, dado que el Sevilla dejará de contar con los 20 millones de euros que se había asegurado con el acuerdo ahora roto con el Ajax.