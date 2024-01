Cuenta atrás para Rafa Mir

Las horas del mercado invernal se van agotando. A falta de algo más de 24 horas, Víctor Orta sigue trabajando a destajo para cerrar la llegada de Robert Bozenik y dar salida a Rafa Mir. El delantero cartagenero rechazó al Trabzonspor la pasada noche, ya que las condiciones de la operación no satisfacían sus intereses.

En el Sevilla aseguran que es el jugador el que no quiere marcharse, mientras que su entorno se reafirma en su versión inicial: no cierra la puerta de salida, pero siempre dentro de unas mínimas exigencias. El Valencia era la opción que más le convencía a Rafa Mir, pero las opciones que ofreció el club ché no coincidieron, esta vez, con los deseos de la entidad hispalense.

Del extranjero han sido varios los equipos interesados en Rafa Mir. Torino, Trabzonspor, Bayer Leverkusen e, incluso, el Wolfsburgo, pero ninguno de ellos le ofreció realmente al delantero unas condiciones que entraran en sus pretensiones. Aquí nadie está dispuesto a perder dinero, mientras el que se desangra es un Sevilla que afronta un final de temporada plagado de drama y terror por el descenso.

Bozenik, la opción para la delantera

El principal objetivo del Sevilla para el mercado de fichajes es Robert Bozenik. El delantero eslovaco es muy del gusto de Víctor Orta, pero el Boavista está apretando por su goleador referencia. Una cesión sin opción de compra no se contempla, y el club nervionense está apretando para cerrar la operación con otras condiciones.

Ahora mismo, en la plantilla hispalense sobran dos fichas, tras las salidas de Ivan Rakitic y Federico Gattoni. Víctor Orta y la directiva trabajan para dejar un plantel que realmente convenza a Quique Sánchez Flores, quien, por el momento, continúa sin dar rodaje a los dos únicos refuerzos invernales: Lucien Agoumé y Hannibal Mejbri.

Con más deseo que poder afronta el Sevilla las últimas horas de un mercado trascendental para el devenir del club.