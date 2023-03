De Paul, sobre Papu Gómez: "Es un golpe que no esté, el Sevilla no lo dejó venir"

En Argentina no se han tomado excesivamente bien que Papu Gómez no viajara para los dos amistosos de la selección albiceleste, que más que partidos de preparación o ensayos han servido para que el país del Cono Sur homenajee a los campeones del mundo en Qatar.

Así, por ejemplo, Rodrigo de Paul, uno de los pesos pesados del combinado de Lionel Scaloni, echó de menos al mediapunta del Sevilla en palabras a la prensa de su país. "Que Ale (Papu Gómez) no esté es un golpe porque es parte del grupo, estuvo en la Copa América, estuvo en la Finalissima, fue parte importante en la Copa del Mundo. Pero bueno, Sevilla no lo dejó venir".

El mediocampista del Atlético de Madrid sí comprende que en el contexto actual y estando lesionado el futbolista el club de Nervión lo haya retenido en Sevilla para que termine su recuperación e intente ayudar en la lucha por evitar el descenso. "Él tiene una lesión , el Sevilla está peleando el descenso y seguramente lo querrá tener para los últimos partidos. Esto (el festejo del título) es parte de él, como de todos. Seguramente lo habrá festejado y disfrutado desde allá", añadió De Paul.

El mensaje de Papu

La pasada semana, cuando el Papu supo que el Sevilla no lo dejaría acudir a la convocatoria de Scaloni junto a Montiel y Acuña, dejó un mensaje en Instagram explicando, desde lo políticamente correcto, la situación. "Lamentablemente por mi lesión no voy a poder viajar a saludarlos y abrazarlos, es un dolor y una tristeza muy grande porque me hubiese encantado estar allí y sentir todo su amor y cariño. Gracias por sus mensajes y estoy seguro que nos volveremos a ver! Acá seguiré recuperándome para volver a jugar. Los abrazos a la distancia! Disfruten de la Scaloneta y de ese grupo maravilloso!"

El futbolista fue llamado extrañamente por Scaloni, cuando apenas ha jugado 20 minutos con el Elche desde su lesión en el Mundial de Qatar. Pero ahora se ve cuál era la intención del técnico albiceleste, que el Papu viajara para el homenaje a los campeones en Argentina.

Montiel y Acuña juega un ensayo

Sin embargo el Sevilla no está para estos asuntos ni para frivolidades, máxime en un futbolista que está tan en el punto de mira tras su actitud y sus declaraciones previas al Mundial, cuando dijo que difícilmente no tendría la cabeza en la cita de Qatar.

Los que sí viajaron fueron Montiel y Acuña. Ambos participaron en un partido amistoso de 60 minutos que Argentina disputó contra el River Plate (4-1). El lateral izquierdo ya había participó en el amistoso-homenaje del Monumental de River ante Panamá (2-0) y Montiel esperó turno. Con este ensayo, en dos mitades de media hora, Scaloni pudo ver jugar a los 34 convocados.