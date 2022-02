Lopetegui: "Estoy muy contento por la afición y por los chicos"

Julen Lopetegui, lógicamente, ha dado una valoración muy positiva del triunfo del Sevilla en el derbi ante el Betis. "Estamos contentos, primero por los tres puntos, por lograr el objetivo ante un rival directo como es el Betis. Y segundo por lo especial que es un partido así, es el primer derbi que juego como entrenador en esta casa con público y muy contento sobre todo por la afición, que se merecía un triunfo así. Y luego por cómo ha salido el equipo, con determinación, con confianza y con energía. Contento por la afición y por los chicos".

Nosotros no somos protagonistas. Son los futbolistas que han salido con mucha determinación, sobreponiéndose a las dificultades, creyendo en sí mismos, en la palabra equipo y siendo capaces de superar a un equipo como el Betis, muy buen equipo con muy buenos futbolistas, y creo que de manera justa, hemos sido merecedores de los tres puntos".

Sobre el desarrollo del partido, comentó: "Es cierto que ha habido momentos en la segunda parte en el que ha apretado el Betis, después del esfuerzo que hemos hecho en la primera parte. En la segunda han jugado con velocidad, con dobles bandas. Y a nosotros nos ha faltado un poquito de tranquilidad para encontrar el tercer gol, que hemos tenido opciones, pero han sido tres puntos merecidos y trabajados".

Lopetegui era preguntado si es posible ver en más ocasiones esa salida intensa y agresiva del Sevilla. "Claro que sí, otras veces lo hemos hecho. Los partidos salen distintos, destacamos la mentalidad que ha mostrado. Hoy ha mostrado esta mentalidad y ha superado a un buen equipo como el Betis, que es difícil ver que en una primera parte no haya tirado a portería".

El técnico era preguntado si cree que el Sevilla sale al doscientos por cien en los derbis. "Yo creo que al doscientos por cien salen todos los equipos. Aparte del doscientos, el equipo ha estado acertado, ha estado decidido y ha sabido desarmar al Betis. Y en esa fase hemos conseguido marcar y tengo la sensación de que hemos podido marcar más goles".

"Hoy la palabra equipo ha tenido una gran importancia", ha comentado Lopetegui. "Los partidos duran lo que duran, ellos en la segunda parte han tenido alguna opción. Pero creo que hemos sido merecedores de los tres puntos".

Elogio al compromiso de Diego Carlos: "Diego es uno de los jugadores a señalar y a destacar, estaba al límite y no sabíamos esta mañana si podría jugar. Al descanso nos ha dicho que estaba al límite y ha hecho una primera parte sensacional. Destaco el trabajo y sobre todo el compromiso que ha mostrado por el equipo".

Lopetegui sigue sin mirar la clasificación: "El análisis que hago es de entrenador, y es tratar de recuperar al equipo. En el fútbol de competición sabemos la dificultad que entraña cada partido. Y tenemos que preparar ya el partido del Alavés, ganar en Vitoria va a ser durísimo. Después del Betis hay vida y hay competición. Hoy toca disfrutar y mañana toca preparar con mimo ese partido".

El público, maravilloso: "En estos partidos, el contexto que existe es grande, es el sexto de Liga que juego y el primero que disfruto con afición, no habíamos disfrutado de este ambiente y esa energía de más te la da la afición, ese balón que no llegas, esa presión, te lo da ese extra de energía el público, que ha estado maravilloso. Y esa energía ha sido también con respeto al rival y a Pellegrini".

Ovación de la grada: "Yo desde que he llegado he sentido el cariño de la gente. Los responsables son siempre los futbolistas. Pero estoy muy agradecido al cariño de hoy y no sólo de hoy, sino desde que estoy aquí".