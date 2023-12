Diego Alonso: “El club entiende que soy el indicado para seguir”

Diego Alonso no teme por su futuro y sigue sintiéndose fuerte pese a no haber ganado aún ningún partido al frente del Sevilla. El entrenador uruguayo, en su rueda de prensa previa al duelo de Copa ante el Astorga, ha asegurado que sigue sintiendo el respaldo de los gestores del club.

“Ni me sorprende, ni lo contrario. Creo en mi trabajo e imagino que la gente del club entenderá que soy el indicado para poder seguir trabajando y el proyecto adelante. No puedo hacer una valoración de lo que valoran ustedes. Valoró mi trabajo. Desde ahí, estoy tranquilo por lo que hago diariamente y sé lo que hace el club. Los resultados no son los mejores, pero estoy convencido que creyendo se puede salir adelante", ha explicado el preparador del equipo hispalense.

El uruguayo asegura que su equipo está fuerte mentalmente. “Creo que sí que el aspecto mental es importante y que debemos ser más fuertes. A este nivel tiene la misma importancia. Pero yo discrepo que después del empate el equipo se cayó. El equipo siguió buscando. No nos dio tiempo a defender. En el primer balón nos empatan. Tenemos que corregir eso. Claro que sí. A nivel mental, después del gol, y en otros partidos… El día del Arsenal de local, nos pusimos 1-2. En el Cádiz y en Celta íbamos perdiendo y así sucesivamente. Con la Real Sociedad lo mismo. Nos fuimos arriba. Hay algo que no nos ha permitido, como el día del PSV, mantener la ventaja. Es algo que tenemos que trabajar. Nos pasó también ante el Real Madrid. Debemos defender mejor y generar más desesperación en el rival", agrega.

Las bajas. "Hemos tenido muchas bajas y eso merma la posibilidad de elegir, pero bueno es lo que toca y no lo vamos a poner como excusa. Es un problema, pero ante problemas hay soluciones como apareció Tanguy, Pedrosa, o con Salas… Entonces, no poniendo excusas buscamos soluciones. Intentamos generara esa confianza para mantenerla y remar juntos en una misma dirección. Si el futbol es injusto con nosotros, cobrársela más adelante. Remar y empujar".

Canteranos. “Seguramente viajen canteranos, pero también tenemos un tema de limitación sin ficha profesional y eso lo tenemos que tener en cuenta. En alguna oportunidad lo he dicho. Si los puedo poner los pongo”