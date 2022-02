Diego Carlos, Montiel y Martial, en el hotel de concentración del Sevilla para el derbi

El Sevilla ha quedado concentrado en el hotel Meliá Lebreros, como es habitual en los partidos de casa, y entre los futbolistas que se han alojado en la instalación hotelera están Diego Carlos y Martial.

Ambos son las principales dudas que tiene Julen Lopetegui para el derbi de este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán (16:15). Y el hecho de que estén concentrados junto con los otros futbolistas disponibles es una pista sobre la posibilidades de que ambos finalmente entren en la convocatoria, que dará el técnico sevillista poco antes del partido.

Diego Carlos sufrió un pinchazo en el muslo en Zagreb, al final de la primera parte, y ya no salió tras el descanso. Lo mismo sucedió con Montiel, quien sin aparente lesión ya no jugó en la reanudación, aunque el guipuzcoano sí afirmó que estaba tocado.

Por su parte, Martial se lastimó en la primera parte del Espanyol-Sevilla, echándose la mano al isquiotibial izquierdo, en un repliegue, sin que mediara choque alguno. No viajó a Zagreb y su presencia para el derbi también está en duda.

No obstante, Lopetegui confía en que las horas ayuden a que ambos puedan estar a disposición ante la trascendencia del derbi de este domingo.

"Vamos a ver quién llega para mañana y quiénes están en condiciones, estamos muy al límite con muchos jugadores, no sólo con ellos dos, y veremos, cada hora que pasa es importante", dijo este mediodía Lopetegui en su comparecencia. "Y hoy en el hotel y mañana por la mañana analizaremos. Seguro que el once que salga va a ser once que va a tener toda la confianza y toda la capacidad de hacer un gran partido, que es lo que todos los sevillistas queremos mañana", añadió.