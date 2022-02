Lopetegui no descarta a Diego Carlos ni a Martial: "Cada hora es importante"

"No vamos a hablar de problemas ni dudas. Vamos a hablar de la ilusión que nos genera el partido de mañana, que es muy grande y la ilusión por enfrentarnos a un buen rival, y en un derbi, que sabemos todos lo que supone". Con esa frase empezó la rueda de prensa de Julen Lopetegui ante el Sevilla-Betis, aunque la insistencia de los periodistas tuvo sus frutos. El técnico sevillista no descartó a Diego Carlos ni a Martial, al menos de forma taxativa, como sí ha hecho otras veces con futbolistas no disponibles.

La gran inquietud del sevillismo es conocer cuáles son las bajas y cuáles las opciones que tiene Lopetegui para paliarla. Con Koundé fuera de concurso, hubo una pregunta directa sobre el estado de Diego Carlos, lesionado en Zagreb, y de Martial, lastimado en Cornellá. "Vamos a ver quién llega para mañana y quiénes están en condiciones, estamos muy al límite con muchos jugadores, no sólo con ellos dos, y veremos, cada hora que pasa es importante. Y hoy en el hotel y mañana por la mañana analizaremos. Seguro que el once que salga va a ser once que va a tener toda la confianza y toda la capacidad de hacer un gran partido, que es lo que todos los sevillistas queremos mañana".

Lopetegui fue insistido sobre qué opciones y dibujos maneja para paliar las bajas en la defensa, si podría variar su esquema como solución. "Saldremos con once, es lo que puedo decir, con once jugadores convencidos y con capacidad para hacer un gran partido. Luego los matices los veremos mañana, ya veremos, ya veremos".

"Estamos centrados en la ambición y la energía positiva del equipo y en la ilusión de hacer un buen partido y ser capaces de superar a un buen rival sin ninguna duda", reiteró el guipuzcoano.

Por ello, los puntos en juego, la distancia con el Madrid o con el Betis, pasan a un segundo plano. "No nos centramos ni en la clasificación ni nada, sólo en esa máxima energía, confianza, ambición e ilusión, siendo conscientes de lo que significa un derbi".

También fue preguntado por un periodista italiano, en una comparecencia bastante internacional, por la entrevista que le hizo para su país al Papu, que afirmó que Lopetegui es un "entrenador de una sola cara, un entrenador directo y honesto". "No sé qué contestar a eso. Los entrenadores dependemos de los futbolistas y siempre tratamos de ser honestos, directos y justos con ellos", dijo algo ruborizado.

Primer derbi con público en Nervión: "Estamos encantados de que sea con público. Con público lo hemos jugado en el campo del rival y no en el nuestro. Estamos encantados de que así sea y de que nuestro público pueda disfrutar de un derbi tan bonito y atractivo como es el nuestro".

Confianza total en el buen comportamiento de la afición: "Indiscutiblemente y estoy seguro que va a ser así. Sé que nuestra gente va a animar muchísimo y va darnos una gran energía positiva, pero estoy seguro de que también va a tener un comportamiento absolutamente ejemplar, no tengo ninguna duda".

Sin revancha por la Copa: "A la segunda pregunta, rotundamente no. A nosotros no nos mueve otra cdosa que no sea la ilusión, siempre siendo conscientes de lo que significa el derbi en esta ciudad, que todos lo sabemos"

Tecatito Corona: "Jesús es un jugador que estamos muy contentos de que esté con nosotros. Ha pasado algún problemilla, ya lo ha pasado y está adaptado a lo que queremos. Estamos muy contentos, seguro que nos va a ayudar a los objetivos del equipo, lo más importante es el equipo".

Cómo explicar el derbi: "Explicarlo es muy difícil, tiene que venir, hay que vivirlo, sentirlo. Contarlo es difícil".

El potencial del Betis, y el del Sevilla: "El rival tiene un potencial grande y nosotros también. Trataremos de contrarrestar a nuestro rival potenciando nuestras virtudes".

Sin cuentas ningunas: "No miro a los resultados que hemos hecho ni hago de futurólogo, simplemente nos centramos en darle al partido de mañana lo que le podemos dar, que es la máxima energía, ambición, confianza e ilusión de cara a competir mañana, no nos centramos en otra cosa que no sea eso"