Diego Carlos: "En la segunda vuelta se entró más en juego individual"

Diego Carlos ha firmado, posiblemente, su mejor temporada en el Sevilla. Con su futuro en Nervión en el aire, después de que le llegara una oferta del Newcastle que rechazó el club para jugar en la Premier League, el brasileño ha analizado su tercer año con Julen Lopetegui. Crítico cuando ha habido que hacerlo, sigue analizando lo positivo y lo negativo sin tapujos.

El central ha sido el futbolista de la plantilla con más minutos, 3.843, por delante de Bono, con 44 partidos y tres goles a falta de una jornada. '"Ha sido una temporada que va a terminar en la que estoy muy feliz con mis números. Cada año quiero repetir o hacer mejor el año anterior. Estoy contento con los minutos jugados ya que no es fácil para un atleta, pero siempre estoy preparado y así lo dejé claro a los compañeros y a los entrenadores, buscando dar el 100% para este Sevilla".

"Mi primera temporada aquí fue difícil, pero fue un año bonito para mí porque cuando llegué era todo nuevo y hacer muchos partidos de titular y ganar la Europa League creo que ha sido el mejor año en Sevilla", reconoció el brasileño.

También aprovechó para realizar un balance de la temporada. Con su punto crítico. No tiene pelos en la lengua: "Nosotros hicimos la primera vuelta excelente compitiendo como equipo y en la segunda creo que ha faltado más unión dentro del campo, atacando y defendiendo. Apoyarse la delantera y la defensa, se entró más en juego individual. Hemos tenido también muchas dificultades con las lesiones, no somos una máquina, pero siempre que ha salido mal algo nos hemos unido. Estoy muy feliz porque seguimos batallando y logramos el objetivo".

Diego Carlos valoró cómo llegó de "estresado" el Sevilla hasta conseguir el logro de la Champions. "Nosotros terminamos algunos partidos estresados ya que pudimos conseguir el objetivo antes y contra el Atlético sabíamos la dificultad, pero entramos en busca del objetivo de competir. No buscábamos el empate, sino los tres puntos, pero cuando marcaron ellos intentamos transmitir tranquilidad para lograr el empate. Seguimos con nuestro estilo de juego propuesto por el míster hasta alcanzar el objetivo contra un gran equipo de España. Cuando la pelota entró me bajé al suelo y le agradecí a Dios, estaba un poco nervioso por el partido y sabía que nos enfrentábamos a un gran equipo. Luego celebramos dentro del campo y también en el vestuario, porque conseguir tres clasificaciones para Champions de forma consecutiva es para sentirse realizado, una alegría muy grande".

Otro asunto espinoso, el debate sobre Lopetegui: "Sabemos todo lo que pasa con Lopetegui fuera y dentro del campo, para los entrenadores nunca es fácil y lo respetamos, estamos muy feliz porque haya cumplido también ese objetivo de clasificar al Sevilla por tercera vez para Champions. En este momento de dificultad y con críticas hay que decir que no solo es del míster, sino nuestro también ya que el espectáculo lo tenemos que hacer nosotros dentro del campo. Yo confío mucho en Lopetegui y en todos los compañeros, como equipo somos muy fuertes y en el último partido se ha visto un grupo de guerreros que ha buscado el objetivo con muchas ganas".

También habló sin tapujos de los numerosísimos empates, que ralentizaron el rendimiento y la consecución del objetivo: "Prefiero siempre seguir empatando que perder, aunque siempre quiero los tres puntos. Hay que respetar al equipo campeón y al que están en descenso, ya que tuvimos más dificultades ante los últimos que ante los de nuestra zona, ya que nos ponen muchas dificultades. Al final hay empates que son importantes para la clasificación".

Por último, habló de intentar luchar ante el Athletic por el tercer puesto: "Nosotros vamos a hacer todo lo posible para intentar terminar la Liga en la mejor posición. Jugamos contra un rival que depende de otros resultados, está peleando por la Europa League y seguiremos trabajando para sacar lo mejor de todos ante nuestra afición".

La espinita con Brasil

Diego Carlos también habló a las claras sobre la selección de Brasil y mostró su desencanto por no haber sido llamado para la absoluta tras ganar el oro olímpico. "Brasil para mí siempre ha sido un tema muy complicado. Respeto a todos los brasileños convocados, ya luego fui a los Juegos Olímpicos de sorpresa, fuimos campeones y me quedé contento con ese sueño realizado. Después de esto pensaba que podría tener más oportunidades y no me deja contento el que no cuenten conmigo", dijo con crudeza.

Para concluir, hizo un llamamiento a la afición para disfrutar en el cierre liguero en pro de los tres puntos que permitan optar a la tercera posición: "Estoy feliz de jugar con nuestra afición porque desde el inicio nos ha apoyado y ha sido un espectáculo. Mi mujer siempre me habla del ambiente cantando y celebrando, es lo que nos da el placer de competir. El fin de temporada con el objetivo alcanzado y peleando por la tercera plaza, espero que esté lleno con la gente disfrutando y apoyando".