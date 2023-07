Dmitrovic se ve en “el mejor momento” de su carrera

Marko Dmitrovic se ha hecho un hombre fuerte en el vestuario del Sevilla gracias a la confianza de Mendilibar. No obstante, asegura el serbio que su relación con Bono es excelente y que la competencia que mantiene con él beneficia al equipo.

“La portería es un puesto muy complicado. Para mí es el más complicado. Normalmente juega uno solo y hay que estar siempre al cien por cien. Cuando ya juegas y tienes confianza, partes con ventaja, pero cuando te toca estar de suplente debes trabajar el doble porque el ritmo que da los partidos no se puede ganar con entrenos. Hay que entrenar muy fuerte para minimizar esa diferencia y estar preparado cuando de toque rendir. Nos llevamos bien (Bono y él). Somos muy cercanos y tenemos una relación muy sana. No somos tanto como Rakitic y yo pero hablamos de todo, de nuestras vidas personales, las mujeres se conocen... Es complicado tener eso. Los dos somos muy exigentes, queremos jugar lo máximo y es complicado, pero esa competencia sana que tenemos ha servido para que mejoremos mucho a nivel personal. Yo he mejorado mucho gracias a esa competencia”, comentó el meta balcánico a los medios del club.

Dmitrovic asegura que está en un gran momento. “Me siento genial. Seguro que es uno de los mejores momentos de mi carrera. Intento ser cada día mejor. Cada día es una nueva oportunidad para mejorar. Cuido mucho el tema físico, la alimentación... En vacaciones te relajas, pero sirve para relajar la mente”, insiste.

Dmitrovic habla maravillas de Mendilibar. “Ahora todos le conocen, pero si alguien le hubiese ofrecido al Sevilla tener a Mendilibar un año antes no habría persona que no se llevase las manos a la cabeza. Dirían qué desastre, no puede ser que un hombre de equipos pequeños que venga... Es la vida. Yo lo conozco. Él se merece esta oportunidad. Es muy buen entrenador y hay que aprovechar los momentos”, añadió el internacional serbio.