Dolberg puede liberar la primera ficha en el Sevilla

El danés Kasper Dolberg va camino de convertirse en el primer futbolista que abandone la plantilla en el futuro mercado de invierno. El espigado delantero tiene las horas contadas, según varias informaciones, y su destino puede estar en la Bundesliga, concretamente en el Hoffenheim.

El delantero nórdico, concluida ya su participación en el Mundial de Qatar, va a liberar una de las fichas que Monchi necesita para los refuerzos que ha pedido Jorge Sampaoli. Su rendimiento en el Sevilla ha sido decepcionante y las gestiones para dar por finalizada su cesión por parte del Niza están a punto de concluir.

Varios medios hablan de su próxima incorporación al Hoffenheim y el periodista italiano Gianluca di Marzo apunta que la negociación está a punto de concluir. Dolberg romperá su contrato de cesión en el Sevilla y partirá hacia Alemania, donde también jugaría cedido con una opción de compra.

La aportación de Dolberg en el Sevilla ha sido muy pobre. Sólo ocho partidos disputados en los que no ha anotado ningún gol. Dolberg no se ha adaptado ni al club ni a la cultura sevillana, no ha hecho nada por aprender español y la presencia de dos delanteros en la plantilla como Rafa Mir y En-Nesyri hace que no tenga mucho sentido su presencia en el Sánchez-Pizjuán, máxime cuando Jorge Sampaoli desea un delantero más móvil y pese a tener 3 arietes ha jugado muchos encuentros con un falso 9 como Isco o Lamela.

Y todo pese a que Sampaoli creía en su fútbol. El argentino lo alineó de titular en su debut ante el Athletic y lo elogió en su primera entrevista en el Sevilla, ya que se había enfrentado a él en la liga francesa en la etapa del técnico en el Marsella.

Dolberg acabó su participación en el Mundial, con la selección de Dinamarca y su compañero Delaney, en la fase de grupos, recibiendo además bastantes críticas por su actuación en el partido ante Australia en la que la selección nórdica quedó eliminada.