Fernando, un 'fichaje' oportuno ante el West Ham

Un refuerzo inesperado del que poco se ha sabido hasta ayer. Fernando entró por sorpresa en la lista de convocados que el Sevilla anunció de cara al desplazamiento a Londres y sin duda, por la trascendencia de su figura en el esquema de Lopetegui y en el bloque defensivo, es una alegría.

La duda está en si el brasileño tiene nivel físico para aguantar un partido de la exigencia que se va a vivir en tierras británicas y más que susceptible de que se alargue con treinta minutos extra de prórroga.

El Sevilla viaja este miércoles a Londres para medir sus fuerzas en un partido importante con el West Ham United y el entrenador guipuzcoano ha recuperado no sólo a Fernando, sino en realidad a dos hombres importantes en su esquema de cara a esta cita correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Europa League.

El club hizo oficial la lista de convocados que componen 24 futbolistas, entre los que se encuentra el brasileño Fernando Reges y el argentino Gonzalo Montiel, ambos con lesiones que los llevaron incluso a viajar a Oporto y a Madrid para visitar otros especialistas. En el caso del brasileño incluso se especuló con la posibilidad de que tuviera que pasar por el quirófano por su problema en el tobillo, lo que hubiera hecho que hubiera dicho adiós a la temporada. El jugador estaba compitiendo con dolor y visitó a un médico de su confianza para consultarle acerca de si podía seguir un tratamiento conservador y acabar el ejercicio ayudando al equipo.

Su presencia en la expedición es, por tanto, una excelente noticia para el Sevilla, ya que se trata de un jugador clave en el esquema defensivo armado por el entrenador de Asteasu, como ha quedado remarcado. La sorpresa llega porque con el de Goiás no había trascendido el hecho de que hubiera vuelto a los entrenamientos con el grupo. En el caso del lateral argentino, que tenía una lesión muscular, ya se entrenó este lunes con el resto de sus compañeros y está al parecer listo para ayudar al equipo.Por el contrario, Lopetegui no podrá contar con su compatriota Marcos Acuña, de nuevo lesionado en los isquiotibiales de su pierna izquierda tras jugar apenas 15 minutos en Vallecas. El Huevo no está en la lista, como tampoco Lucas Ocampos, que vio en el partido de ida una tarjeta amarilla que le impide jugar por acumulación de amonestaciones. Siguen sin entrar Diego Carlos, Rekik y el Papu Gómez, amén de Suso y Lamela que no están inscritos.

Completan la convocatoria seis canteranos y la forman Bono, Dmitrovic, Alberto Flores, Jesús Navas, Montiel, Koundé, Gudelj, Augustinsson, Juan María, José Ángel Carmona, Kike Salas, Fernando, Delaney, Joan Jordán, Óliver Torres, Rakitic; Tecatito Corona, Martial, Munir, Rafa Mir, En-Nesyri, Luismi Cruz, Zarzana e Iván Romero.El Sevilla se juega en el London Stadium gran parte de la temporada, ya que la eliminación en la Champions y en la Copa del Rey ofrece al equipo de Lopetegui la ocasión de llegar al final de la temporada con una ilusión viva, habida cuenta de que las diferencias con el Real Madrid en la Liga complican sobremanera hacer realidad el sueño de pelear por el título. Con el empate en Vallecas y el triunfo de los de Ancelotti ante el Mallorca, son diez puntos los que el Sevilla tiene de desventaja respecto al líder. La ilusión, por tanto, vuelve a la competición de siempre, la Liga Europa.