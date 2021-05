Franco Vázquez: "Volveré como un aficionado más"

Franco Vázquez se despidió del sevillismo después de cinco temporadas y 198 partidos con la camiseta del club andaluz. El argentino que llegó en 2016 procedente de un gran Palermo en el que hizo historia con Paulo Dybala como pareja de delanteros también, como Vaclík unos momentos antes, se emocionó con la mezcla de sensaciones que experimentó en la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán.

“Juntos pasamos momentos felices, otros no tanto pero siempre con la tranquilidad de haber dejado todo en el campo de juego. Por supuesto que a mi manera, a mi modo de entender este juego. Gracias por los aplausos, por el apoyo y también por las críticas, ello me ayudó a ser mejor jugador y tener los pies en la tierra. Me voy con la conciencia tranquila de haber sido una persona humilde y trabajadora, lo que me inculcaron mis padres. Me hubiera gustado irme en otro tiempo, sintiendo el calor de la afición, pero volveré como un aficionado más”, fueron las primeras palabras que pudo pronunciar a duras penas el Mudo embargado por las lágrimas.

"Son Muchas sensaciones encontradas, pero contento por haber estado tantos años acá, por haber entrado en la historia de este equipo, estar en cuartos de Champions, haber ganado una UEFA. Ahora, a ser un hincha más y que el club siga consiguiendo cosas importantes", continuó el jugador argentino. "Es un club muy familiar, que se te pega mucho. La gente te lo hace sentir así desde que llegas. Me tocó terminar mi contrato, llegó un momento en que se me hizo difícil, pero he trabajado sabiendo que iba a llegar a la finalización de una etapa".

Argentinos en el Sevilla. “He tenido la suerte de estar en un club muy bueno, siempre hay argentinos y es bueno por mantener nuestras costumbres, pero el grupo es muy bueno”.

La afición. "Me comentaron cuando llegué que era como jugar en Argentina. Es una lástima que no haya gente para sentirlo por última vez, es una espina que uno se lleva. Fueron muchas noches que he disfrutado y he sido feliz jugando y siempre lo llevaré en mi corazón”.

¿Qué es el mudismo? “Será por mi forma de jugar, siempre he tratado de jugar de la misma manera desde que tengo uso de razón. Uno trata de disfrutar y si la gente disfruta estoy agradecido. Le han puesto ese apodo y me alegro mucho y estoy muy agradecido”.

Plan de futuro. “Todavía no he decidido nada, estoy abierto a lo que más me guste, a lo que me parezca que va a ser lo mejor para mí. Si me tengo que quedar en España me quedaré, quiero pensarlo bien y no apurarme”.

El recuerdo. “Junto con mi primer club, Belgrano, el Sevilla seguramente será el segundo o el primero. Es donde más tiempo he estado y donde he logrado cosas importantes”.