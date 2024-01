Isaac Romero y Agoumé se estrenan en una lista sin Gattoni

El mercado de fichajes está en pleno apogeo, pero en el Sevilla tienen una 'batalla' por delante incluso más importante. Los nervionenses se enfrentan al Deportivo Alavés, un rival directo en estos momentos, con el Ramón Sánchez-Pizjuán como escenario. En juego, tres puntos vitales para revertir una temporada, hasta ahora, decepcionante.

Quique Sánchez Flores ha recuperado piezas, pero continúa teniendo hasta siete bajas que siguen mermando el nivel de la plantilla. Entre las ausencias, una nueva, la de Fede Gattoni, quien acumula tan sólo 149 minutos esta temporada y es uno de los nombres vinculados con la 'operación salida' que deberá llevar a cabo Víctor Orta.

📋 Agoumé e @isaacrb00 se estrenan en una convocatoria de 2⃣3⃣ jugadores. 🏟️#SevillaFCAlaves #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 11, 2024

Dos estrenos en la convocatoria

El Sevilla está siendo, hasta el momento, uno de los grandes agitadores del mercado invernal. Hasta dos refuerzos invernales -uno de ellos proveniente del filial- ha acometido ya Víctor Orta, a quien le queda un intenso mes de enero por delante y sigue trabajando para cerrar más llegadas.

Por ahora, Quique Sánchez Flores ya puede contar con dos nuevos futbolistas. Lucien Agoumé, cedido por el Inter de Milán, e Isaac Romero, quien ha promocionado al primer equipo, han entrado ya en la lista de convocados. El técnico madrileño es consciente de que no hay tiempo de perder, algo que ha expresado en la rueda de prensa previa al partido: "En el Atlético tardamos un mes y varios dias en ganar. Aquí no. Debemos sumar todos. Los que quieren como los que no quieran, si quieren al Sevilla hay que apretarse".

Además, Jesús Navas y Mariano Díaz se han recuperado por completo y estarán disponibles para el importante choque ante el Deportivo Alavés. Por contra, seis jugadores, aparte de Gattoni, han causado baja: Nemanja Gudelj, Dodi Lukebakio, Nyland, Marcos Acuña, Erik Lamela y Youssef En-Nesyri. Todos ellos están lesionados, a excepción del ariete, que se encuentra concentrado con Marruecos a la espera de comenzar su andadura en la Copa África.