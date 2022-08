Isco: "Me hace mucha ilusión cómo me ha recibido el sevillismo"

El rol de Isco y el recuerdo de Banega: "Yo asumiré el perfil que me dé el míster en el campo, haré caso de todo lo que me diga, para ayudar a mis compañeros y al equipo para sacar los máximos puntos posibles. Tengo ganas de empezar a asumir responsabilidades en el campo".

Ni la Supercopa de Europa, que se jugaba a la misma hora , mermó la ilusión de los protagonistas. Isco era preguntado por el Madrid... "He compartido muchas cosas con muchos compañeros y les deseo lo mejor, la verdad. Le agradezco el mensaje a Marcelo, me llevo muy bien con él y le deseo mucha suerte en el futuro".

¿Y cuándo podrá debutar Isco como sevillista? Lopetegui le ha pedido que, primero, se haga a su nuevo contexto. "He hablado con el cuerpo técnico de ir a Pamplona, prefieren ir con tranquilidad, les he metido un poco de presión para ir , pero hay que hacer las cosas bien y creo que ya estaré la semana que viene".

Se reencontrará con ex compañeros de la selección, como Jesús Navas y Suso. También con jugadores a los que conoce de tantas batallas en la Liga. "Son compañeros con los que he coincidido en la selección, en muchos partidos de Liga, nos conocemos de muchos años. Ahora debo adaptarme lo más rápido posible a un vestuario nuevo, por lo que he visto ya hay un ambiente estupendo y la adaptación será fácil ".

Capítulo aparte mereció la gratitud hacia el Sevilla por su fuerte apuesta en Isco. " Agradezco mucho del club y del entrenador y me toca ahora demostrarles que no se equivocan. Vengo comprometido a asumir los retos de esta temporada".

El futbolista es el primero que reconoce que es un reto para él, después de perder protagonismo en el Real Madrid y en la selección española. " Vengo de unos años en los que no he podido jugar mucho, así que tengo la ilusión al máximo , las ganas al máximo, con muchas ganas de disfrutar y de jugar al fútbol. Es uno de los mejores sitios, por el ambiente que generan esta afición y este estadio. Quiero luchar por las competiciones más bonitas que hay y estoy comprometido al máximo".

Ilusión compartida, ilusión recíproca. A los gritos de Isco, Isco, y con el fondo del himno cantado a capela por la afición sevillista de forma espontánea, el futbolista malagueño tuvo su primer gran baño de masas en años. En un diálogo característico solamente de los privilegiados con la masa que hace del fútbol un deporte único y distinto, Isco Alarcón (Benalmádena, 21-04-1992) ha concitado una tremenda expectación en el sevillismo. Se trata de un futbolista distinto, que llega con 30 años a Nervión para volver a ser el que fue cuando el Real Madrid pagó por él 30 millones de euros cuando apenas tenía 21 años. Ahora se le abre un nuevo capítulo: "Sé adónde vengo, me hace mucha ilusión cómo me ha recibido el sevillismo".

Los mensajes de Lopetegui, Sergio Ramos, Banega, Maresca...

El Sevilla le preparó a Isco una sorpresa en forma de vídeo que fue exhibido en el estadio. En el mismo le dirigieron cariñosos mensajes de bienvenida Julen Lopetegui y otros profesionales del fútbol y ex compañeros del Madrid, el Málaga, el Valencia o la selección: Reguilón, Sarabia, Sergio Ramos, Maresca y Banega le desearon suerte y lo animaron a disfrutar de la afición sevillista y del "mejor club de Andalucía". "Te deseo todo lo mejor, un abrazo", le dijo Banega con cuyo rol ha sido comparado Isco en esta su aventura en el Sevilla.

Así le hablo Lopetegui. "Hola, Isco. Bienvenido a tu nuevo club, el Sevilla Fútbol Club, donde espero y deseo que seas muy feliz, tanto tú como tu familia. Vienes a un club exigente, un club grande, donde estoy seguro que con tu aportación seguiremos creciendo. Te deseo toda la suerte del mundo porque tu suerte será la nuestra, un abrazo grande".

Y Reguilón: "Qué pasa, Magic, cómo estás. Espero que estés muy feliz, tengo muchas ganas de verte jugar en el terreno de juego, de que des otra vez tu fútbol, y estás en el sitio idóneo para hacerlo. Vas a disfrutar de la ciudad, del club, de todo. Desando verte ya competir".

También Sarabia: "Qué tal, hermano, cómo estás. Llegas a un club fantástico, con mucha ambición, con muchas ganas de competir, con una afición espectacular en una ciudad en la que vas a ser feliz. Te deseo lo mejor y seguro que te va ir bien, vas a hacer muchos goles y vas a ser feliz".

Hasta Sergio Ramos: "Isco, amigo, no podrías haber elegido mejor destino para tu nueva etapa. El Sevilla y los sevillistas te harán sentirte como en casa. Así que disfruta y hazlos disfrutar. Un beso, amigo".

Incluso Maresca, ex compañero en el Málaga: "Es que ya me lo veo llegar... Iiiscoo, iiiscoo, iiiscooo... Bueno, todavía me acuerdo del niño que llegó a Málaga desde Valencia. Nos dijeron, va a llegar un niño que juega de escándalo. Y así fue. Tenían toda la razón del mundo. Querido Isco, te deseo lo mejor, muchísima suerte. No tengo ninguna duda de que te vas a encontrar muy a gusto con la ciudad, con el club, con la afición. Y que todo va a salir de escándalo. Un abrazo muy grande y muchísima suerte de tu amigo italiano, ciao".

Banega también fue muy cariñoso. "Hola, Isco amado, cómo estás. Me alegro mucho de tu fichaje por el Sevilla F.C. Espero que lo disfrutes mucho, que sobre todas las cosas disfrutes de una afición muy linda. Vas a jugar en el más campeón de Andalucía, uno de los grandes de Europa. Desearte toda la suerte del mundo y no me cabe duda de que vas a volver el gran futbolista que nunca dejaste de ser. Te deseo lo mejor y viva el Sevilla. Un abrazo".