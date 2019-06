Joan Jordán, sólo dos millones arriba o abajo

En el seno del Sevilla son optimistas acerca del acuerdo final para que Joan Jordán se convierta pronto en el tercer refuerzo para la próxima temporada. "Las negociaciones con el Eibar son lentas, pero avanzan", admitían ayer lunes. Y de hecho, el Diario Vasco desvela que las posturas de ambos clubes están ya más cercanas. El club armero se ha bajado de los 15 millones de euros iniciales que refleja la cláusula de rescisión de su contrato y ya va por los 12, mientras que Monchi se ha parado de momento en 10. Una horquilla de dos millones que no debe ser obstáculo para que el acuerdo cristalice en breve, aunque el rotativo vasco afirma que el Eibar no piensa bajar ya más en sus pretensiones para cerrar el traspaso más caro de su historia. No obstante, el jugador acaba contrato la próxima temporada, lo que condiciona las exigencias de su club.

Hay que tener en cuenta que el Espanyol, club en el que se formó Jordán, tiene derecho al 20% de un futuro traspaso del centrocampista: si es traspasado en 12, dos son para el club barcelonés. El Eibar le abonó a su club de procedencia sólo un millón de euros en el verano de 2017. Tras dos años de alto rendimiento a las órdenes de José Luis Mendilíbar, este medio de buen toque y gran despliegue puede protagonizar la mayor venta de los armeros, superior a la del central Lejeune al Newcastle a cambio de 10 millones de euros.

Y el apretón de manos entre los negociadores debe ser cuestión de tiempo, porque el propio jugador está presionando lo suyo para que así sea. El centrocampista de 24 años ha acordado con el Sevilla un suculento contrato que puede prolongarse por cinco temporadas (cuatro más otra opcional), lo que supondría un espaldarazo a su carrera profesional. Sólo quiere jugar a las órdenes de Julen Lopetegui. Por eso el resto de pretendientes, incluido el West Ham londinense, que era el competidor más fuerte para el Sevilla, se ha retirado de la puja.