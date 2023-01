Jorge Desio: "No fue un buen partido, pero nos da esperanza e ilusión"

Jorge Desio, segundo entrenador del Sevilla que dirigió este martes al equipo en Mendizorroza ante la sanción por la expulsión de Jorge Sampaoli en Linares, fue el encargado de analizar el encuentro.

El argentino, que conocía perfectamente este estadio porque su hermano fue futbolista del Alavés, reconoció que el Sevilla no tuvo un buen día, que el rival lo dominó más veces de lo esperado. "No ha sido un buen partido, no el que habíamos imaginado. Lo positivo es el resultado y el haber ganado la posibilidad de en la próxima instancia poder jugar de una forma mejor", reconoció ante los micrófonos de SFC Radio.

Incomodidad en Mendizorroza

"Jugamos un poco incómodos, no pudimos imponer nuestra idea", volvió a reconocer en la sala de prensa de Mendizorroza. Llegamos poco, la idea es llegar muchas veces y ser efectivos. Nos costó, se nos presentó un partido difícil en el que el rival pudo imponer un poco su idea, pero reitero que el haber pasado es bueno porque nos da una posibilidad más", continuó.

El segundo de Sampaoli dio sus argumentos para contextualizar el partido y su desarrollo. "No tuvimos muchos días para preparar el partido, ellos un día más solamente. En la localía se hacen fuertes y es un equipo difícil para jugar, no es excusa, no es excusa. Son intensos y hoy lo hicieron un poco mejor que nosotros, porque impusieron su idea, pero nosotros tuvimos la suerte de haber ganado", señaló.

Vista en el Cádiz

Tras el pase copero, vista al partido crucial del sábado ante el Cádiz, con una visión más positiva que tras lo de Gerona. "Venimos de perder un partido faltando un minuto y medio y sin hacer un partido tan malo y hoy ganamos un partido que no hicimos tan bueno. Pero esto nos da esperanza, ilusión para el partido que viene tener una mejor performance, que si hubiéramos perdido no habríamos tenido oportunidad".

Loïc Badé, en positivo

Sí valoró como muy positivo que Loïc Badé se haya subido al carro siendo un recién llegado y que Rekik ya pueda ayudar en defensa. "Es importante haber sumado un jugador que no estaba con nosotros y se ha acomodado bien, y que Rekik haya vuelto es muy positivo para nosotros".

El regreso de Ocampos

Fue preguntado Jorge Desio por la llegada de Ocampos, ya de regreso en el Sevilla. "Lucas es un jugador que conoce la afición del Sevilla, le ha dado buenos resultados al club, empezó a entrenar hace uno o dos días y estamos esperanzados, porque el trabajo nos ilusiona para poder sacar esto adelante de la mejor manera posible. En el caso de Lucas es un jugador más para sumar al plantel y va a estar a disposición del entrenador".