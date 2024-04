El juez archiva la denuncia por odio contra Del Nido por las pintadas amenazando a consejeros

El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha archivado la denuncia que pusieron el pasado 2 de diciembre de 2023 José Castro, José María del Nido Carrasco y Carolina Alés contra José María del Nido Carrasco y las cuentas de la red social X (Twitter) de Nacho Mateos e Infosevillismo a raíz de las pintadas que aparecieron aquel día en los domicilios o negocios de estos consejeros sevillistas. Así lo ha anunciado el propio Del Nido Benavente en su cuenta de X.

En la denuncia se pedía que se investigase la relación entre distintos mensajes de Del Nido, Nacho Mateos y Infosevillismo en la red social X y las pintadas, por presuntos delitos de odio, amenazas y coacción según el Código Penal. En las pintadas se vertían amenazas como puntos de mira o proclamas como "empieza la guerra" o "fuera okupas".

Aquello sucedió el sábado 2 de diciembre, dos días antes de la Junta General de Accionistas del lunes 4 de diciembre, que llegaba con un ambiente muy caldeado y muchos mensajes en las redes sociales de tono belicista por los opositores al consejo, y después de que Carolina Alés se viera implicada en un altercado en el que recibió amenazas e insultos a la salida del partido Sevilla-PSV Eindhoven.

Según ha anunciado Del Nido, "el Juzgado de Instrucción nº 13 archivó la denuncia formulada por varios miembros del Consejo de Administración contra mí y otros sevillistas". "Ahora hemos conocido que, con fecha 19/12/2023, el Juzgado de Instrucción nº 13 de Sevilla archivó, inaudita parte, la denuncia que por delito de odio, amenazas, coacciones e injurias interpusieron José María del Nido Carrasco, José Castro Carmona y Carolina Alés Matador contra mí, que soy el máximo accionista de la entidad. La denuncia contra mí, por delito de amenazas, coacciones, injurias y delito de odio cae por su propio peso", añadió.

Además, asegura que el actual consejo de administración no ha querido dar publicidad a esta denuncia, que tenía un carácter privado, ya que no fue realizada por el Sevilla Fútbol Club ni por sus directivos, sino por Castro, Del Nido Carrasco y Carolina Alés a título particular. De ahí que el ex presidente haya decidido darle publicidad en su red social X.

Una semana después de aquellas pintadas y aquella denuncia, volvieron a aparecer pintadas, esta vez en el domicilio de Rafael Carrión, que entonces estaba ya afectado por el empeoramiento de su salud, antes de morir unos días después de aquellos tristes sucesos, el pasado 15 de diciembre.