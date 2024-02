KIke Salas: "Es un punto que suma; somos optimistas"

Kike Salas era novedad en el once y el de Morón cuajaba un buen partido. El canterano, que estrenaba su dorsal 2 tras tener ficha del primer equipo desde enero, estaba satisfecho con el resultado.

"Era un partido complicado, ante un buen equipo. Es un punto que suma y es importante para nosotros. Es muy importante la racha ésta que llevamos y mantener la portería a cero es muy importante para dar confianza al equipo", decía el joven defensa en los micrófonos de Movistar LaLiga.

Toca seguir y lo logrado en Mestalla ya está en el zurrón de cara al futuro. El descenso queda ya a siete puntos y las cosas se ven de otra manera. "Somos optimistas, vamos partido a partido, a escalar posiciones y a seguir. Es lo que queremos y lo que vamos a seguir haciendo", agregaba.

También se refería a sus sensaciones personales tras volver al equipo. "Me he sentido bien, cómodo en esa defensa de tres con los compañeros y con Huevo (Acuña) y Jesús en los costados. Me lo ponen fácil y la verdad es que me he sentido muy bien", replicó antes de hablar de lo que viene ahora, el Real Madrid,

"Es un partido complicado, pero somos el Sevilla y vamos allí a competir y a darlo todo", terminaba.