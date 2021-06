Koundé reconoce que debe mejorar como lateral derecho

A la espera de esa oferta que sacuda el mercado, Jules Koundé debutó en la Eurocopa con la selección francesa, una presentación ante Portugal que le dejó sensaciones agridulces.

El defensa del Sevilla, que jugó como lateral derecho, reconoció que debe mejorar en ese puesto, aunque mostró su satisfacción por su debut. "Ya lo he disfrutado. No todo fue fácil, tanto colectiva como individualmente. El lado ofensivo es un lado menos natural, especialmente en esta posición de lateral derecho que no suele ser la mía. El estadio también estaba abarrotado, con un ambiente grande y pesado y ha pasado mucho tiempo desde que eso me pasó a mí. Permanecerá mucho tiempo en mi memoria", dijo el joven futbolista.

Koundé es consciente que en el centro de la defensa tendrá más difícil jugar que en la derecha pugnando con Pavard y Dubois. "No lo discutimos mucho entre nosotros. Todos están haciendo todo lo posible por el equipo. Eso es lo que importa. En cualquier caso, así lo veo yo personalmente. Quiero justificar la confianza del entrenador. Pero mi posición básica es la de defensa central. El entrenador lo sabe pero también sabe que puedo adaptarme. Siempre trato de responder, ya sea en el club o en la selección".

El sevillista reconoce que para estar al nivel máximo en el lateral derecho debe mejorar en algunas cuestiones: "En la entrada ofensiva es donde más tengo que mejorar. Aquí es donde tengo margen de mejora. Esta posición es diferente a la de defensa central. Esta adaptación implica la repetición de automatismos, en particular ofensivos. Todavía necesito encontrar puntos de referencia a este nivel. Especialmente en la selección. Me tomaré el tiempo para analizar este juego. Aún no lo he hecho. También lo diseccionaré con el personal para mejorarme", insistió.