Immobile, principal duda de Inzaghi

El entrenador de la Lazio, Simone Inzaghi, no ha garantizado la presencia de Ciro Immobile ante el Sevilla mañana. El ex jugador del Sevilla sufrió una elongación muscular ante el Frosinone, en la penúltima jornada de la Serie A, y está entre algodones.

"Immobile es un jugador generoso, le gustaría estar disponible. Faltan dos entrenamientos antes del partido, pero todavía no ha trabajado con el grupo. Con el cuerpo médico no queremos arriesgar. Sabemos la importancia del partido de mañana, pero tenemos muchos encuentros en pocos días. Es más no que sí", afirmó el entrenador de la Lazio antes del entrenamiento de su equipo de cara al partido de mañana.

Sí es baja segura Milinkovic-Savic, descartado a causa debido a una lesión de abductores. El mediocampisto hispano-serbio estará de baja al menos dos partidos, según los cálculos de Inzaghi, que no lo descartó para la vuelta en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el miércoles 20 de febrero.