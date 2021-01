Lopetegui: "El equipo siempre ha tenido la idea de competir"

Julen Lopetegui, tras el pase del Sevilla a los octavos de final de la Copa y la eliminación, este mismo sábado, de tres equipos de Primera como Cádiz, Elche y Alavés, próximo rival de los nervionenses, valoró así el triunfo: "Esa es la realidad de la Copa, a un partido. Siempre es complicada por esa extramotivación del equipo de menor categoría y la obligación del de mayor. No hay tantas diferencias entre Primera y Segunda y por eso hay tantos equipos de Primera eliminados".

Sobre el encuentro, el entrenador del Sevilla valoró el buen trabajo de los suyos para controlar y madurar un partido bastante complejo: "El equipo ha hecho un buen trabajo, ante un rival muy ordenado, muy agresivo. Había que picar piedra y no cometer errores. Ha sido en la prórroga, pero el equipo siempre ha tenido la idea de competir hasta el final y lo ha conseguido".

Así analizó el guipuzcoano el desarrollo del encuentro ante el Leganés: "Es cierto que en la primera parte hubo más dificultad. El rival ha corrido menos, ha estado más replegado. En la segunda parte con más circulación lo hemos metido en su área. No lo hemos logrado y por eso te aboca a la prórroga. Son partidos que se ponen en chino. Ha seguido trabajando, sin coger atajos, porque si coges atajos puedes caer eliminado. Lo hemos solventado afortunadamente en la prórroga y pasamos a octavos y seguimos vivos en la competición".

Un buen Leganés: "No me sorprende porque es un buen equipo, tiene un buen entrenador, están compitiendo muy bien. Al margen de la dificultad que han tenido para entrenar, han tenido más descanso y han llegado más enteros. Somos nosotros los que estamos compitiendo desde el 21 de septiembre. No me sorprende porque tiene un buen equipo, un buen entrenador y calidad".

Óliver Torres, con matices: "Creo que ha hecho un buen partido, en consonancia con el equipo. Ha estado bien, a veces ha tenido pérdidas innecesarias, pero en general ha hecho un buen partido".

Otro cruce, otra final: "Nos hemos ganado el derecho a jugar otra final. Y soñaremos con jugar otra, cuando nos toque, y luego otra. El objetivo se consigue con pasos muy cortos. Cuando afrontemos el partido de octavos, iremos a por él como otra final".

Incertidumbre en la eliminatoria: "Las eliminatorias siempre están en peligro desde que van cero a cero. Pero hemos tenido nosotros las ocasiones, ellos no han tenido, sobre todo en la segunda parte. Pero uno de los secretos del fútbol es que se mide por goles, por mucho que lo tengas controlado. Y por fortuna hemos conseguido con justicia el gol del pase".

Posible mano de Diego Carlos: "No he visto nada, no tengo constancia. Ya que existe el VAR es mejor que exista en todos los competiciones. Porque con VAR hay otros automatismos, hagas lo que hagas te lo van a buscar. Los equipos sin VAR están más acostumbrados a ir al límite en los bloqueos y demás sin VAR. Si no lo hay, nos adaptamos".

Partido típico de Copa: "Era un partido complejo, típico de Copa del Rey. A un partido único son finales y el equipo ha conseguido el objetivo que era pasar y eliminar a un buen equipo como el Leganés. Siempre el equipo de mayor categoría tiene más obligación ante el otro equipo. Son dificultades que hay que superar y el equipo lo ha hecho".

El tanto clave de Ocampos: "Siempre es importante que vean gol los jugadores para la confianza y también para el equipo. Ha sido un gol importante porque estábamos en la prórroga y nos ha permitido pasar de ronda".

El Alavés, eliminado y goleado en el reestreno de Abelardo: "Todo eso complica más el partido que nos vamos a encontrar en Vitoria dentro de tres días, que tenemos que prepararlo bien".