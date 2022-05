Llamamiento del club a sus socios para el decisivo Sevilla Atlético-Linares

El Sevilla ha realizado un exhorto para que la afición sevillista acuda a apoyar al filial el próximo sábado a las 18:30, horario unificado para tod la jornada de la RFEF, por ser la última y jugarse la permanencia.

El club ha abierto ya el plazo de inscripción para los socios que deseen acudir al partido ante el Linares, que se juega entrar en la promoción de ascenso, con lo que el encuentro será de una altísima dificultad. Eso sí, el filial depende de sí mismo para lograr la ansiada permanencia en el Grupo II de Primera RFEF.

"¡Todos por la permencia del Sevilla Atlético!" es el lema con el que el club remata el anuncio de la inscripción de socios para el partido, que se puede realizar en este enlace. También estará disponible el correo taquillas@sevillafc.com para incidencias. No se pondrán entradas a la venta.

El filial sevillista se salvará si vence al Linares, empresa que no será nada sencilla, puesto que es el sexto clasificado y está a un punto del Nástic, primer equipo de la zona de promoción. En caso de empate, obtendría la permanencia si no gana el Cornellá en su visita al Castellón, que ya no se juega nada. Y si pierde, debería esperar no sólo que el Cornellá no ganase sino que tampoco lo hiciese el Sanluqueño, que recibe al Villarreal B, segundo clasificado pero que ya no puede alcanzar al primero, el Andorra, que ya es equipo de Segunda División.