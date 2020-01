Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, celebró la clasificación de su equipo para los octavos de final y valoró positivamente la actitud de sus jugadores.

“Ha sido un buen partido, hemos atacado bien, hemos defendido bien, pero nos fuimos al descanso con empate a uno pese a haber merecido más. El equipo ha tenido una prueba de carácter y de mentalidad. Nos ha ayudado el gol tan pronto en la segunda mitad, pero había un rival importante enfrente, con buenos jugadores que nos lo ha puesto difícil”, comentó el preparador vasco, quien negó que en la mente de los suyos hubiera rabia por lo ocurrido en el Bernabéu el sábado. “Rabia no. En fútbol va tan rápido todo que no te da tiempo. Estábamos centrados en lo que teníamos delante. En cada partido hay que estar centrado al 100% porque al 99 no te vale”, dijo, al tiempo que recordó que no tiene preferencias en el sorteo: “Nos da igual quien nos toque”.

Lopetegui también fue preguntado por En-Nesyri en sus primeros minutos en casa: “Ha entrado en un momento bueno, había espacios, ha hecho un par de acciones buenas, tiene potencia al espacio... lástima que no ha encontrado el gol”.

También fue cuestionado el técnico por si en su opinión fue el mejor partido del año en casa. “No sé. Cada partido es diferente. La Copa cambia un poco los conceptos. Ha sido un buen partido, hemos marcado el segundo gol cuando lo necesitábamos. En el fútbol jugar bien no te garantiza ganar. Es positivo ganar y que no haya lesiones”, dijo.

También se refirió Lopetegui al gol del empate y esa relajación en las marcas que volvió a costar un tanto en contra. “La jugada la hemos visto y nos ha parecido fuera de juego. Pero es verdad que tenemos que mejorar en esos aspectos y saber rentabilizar nuestras ocasiones. Hay que trabajar para que no nos generen esas acciones”, subrayó el ex seleccionador, que valoró el trabajo de jugadores como “Escudero y Sergi Gómez” que no habían jugado mucho y que cree que podrá cubrir el lateral derecho con jugadores “que se adaptan a varias posiciones”.