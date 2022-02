Lopetegui: "Llegaremos al derbi como hay que llegar"

Julen Lopetegui cree que el Sevilla sufrió más de lo que mereció a lo largo del partido y que influyeron demasiado las decisiones arbitrales. "Ya avisamos ayer del potencial que tiene el Dinamo y la capacidad de competir, la dificultad la conocíamos y había que sufrir y hemos sufrido. Seguramente al final más de lo que merecíamos, porque en la segunda parte estábamos superando a un buen equipo en su campo, tras superar los palos de las lesiones (Diego Carlos y Montiel). Pero si no marcas estás expuesto, cualquier detalle te puede dejar fuera, y ese penalti y esa expulsión hacen que el rival crea en sus opciones y celebramos que hayamos podido pasar de ronda".

La valoración es positiva, porque queríamos estar en el bombo y no es fácil, grandes equipos se han quedado fuera y jugar en este tipo de campos y situaciones no es sencillo. El Tottenham el año pasado se quedó fuera. Y hoy sabíamos que íbamos a sufrir más de lo que la gente podría pensar por un resultado que no fue tampoco ajustado a lo que se vio en la ida. El equipo ha picado piedra, ha sabido desmontar a un buen equipo. En la segunda parte sobre todo hemos tenido muchas situaciones de poder hacerles mucho más daño, no hemos conseguido el objetivo del gol, lo hemos tenido cerca. Y al final cualquier detalle hace que el equipo contrario se meta en la eliminatoria, pero hemos logrado mantener la renta", dijo en SFC Radio.

La lesión de Diego Carlos preocupa, pero también la de Montiel, según confesó en la sala de prensa del estadio Maksimir. "Ha tenido un problema muscular no sabemos de qué alcance. Diego Carlos no es de los que abandonan el campo así como así. Tenemos que esperar a mañana para valorarlo tanto a él como a Gonzalo Montiel".

"Tenemos que ser capaces de buscar las soluciones y de enmendarnos y reponernos, confiando en los que vayan a entrar", añadió sobre la racha de bajas y lesiones. "Claro que nos gustaría que no hubiera estas situaciones y si lo supiéramos no ocurrirían. Hay muchísimas variables que pueden influir. A partir de ahí hay que tratar de recuperar cuanto antes a los que no están, de confiar a muerte en los que están, de que la dificultad nos haga más fuertes... Es cierto que la situación es compleja, difícil, pero no definitiva. Lo definitivo depende de la actitud que tengas ante las dificultades y ahí el equipo sabe manejarse".

Lopetegui también se quejó del estado del césped. "El campo estaba mucho más complejo de lo que parecía, muy blando, ha habido muchos resbalones porque era complicado, había que hacer una adaptación importante a él. Y en el pase final del área, donde hemos tenido superioridad, no hemos conseguido marcar ese gol que hemos merecido. Y si no marcas, esto es fútbol de élite y puedes sufrir".

Sobre el derbi, dijo: "Llegaremos como hay que llegar a un derbi. Jugaremos con once y con mucho ánimo, mucha ilusión y muchas ganas, sin ninguna duda".