En una extensísima rueda de prensa, Julen Lopetegui ha analizado el momento actual del Sevilla en la previa del encuentro ante el Osasuna, rival que visita Nervión este sábado (18:30). El técnico se ha quejado de nuevo del horario del partido y el escaso tiempo de recuperación que tendrá tras el encuentro de Champions el pasado miércoles ante el Krasnodar.

Las dificultades que opondrá el equipo navarro, un oponente muy serio, según el ex seleccionador, y la necesidad de salir del bache en el que el Sevilla se encuentra en la Liga tras tres derrotas han centrado el análisis del guipuzcoano.

"Es el tiempo de recuperación que nos han dado, no hay más. Podría haber habido más, pero no hay más, con lo cual tenemos que centrarnos en recuperar lo mejor posible y analizar bien ya mañana por la mañana cómo está todo el mundo para poder hacer el mejor uso posible de cara a un partido de muchísima exigencia. Osasuna es un equipo que mete muchísimo ritmo y realmente duro que nos va a obligar a hacer un esfuerzo grande", ha comenzado el preparador del equipo hispalense.

Lopetegui confirmó que Suso e Idrissi siguen fuera de la dinámica por sendas lesiones musculares y que al gaditano "pensaba poderlo recuperar, pero no no ha podido ser".

El técnico ha insistido en varios momentos con la falta de descanso de sus jugadores. "Nosotros no vamos a hablar ni de cansancio ni de nada. Realmente lo que existe es que se podría jugar el domingo y no se juega, pero esa decisión no nos compete a nosotros y a partir de ahí tenemos que aceptarlo y tenemos que buscar soluciones. Realmente la ilusión, las ganas y la motivación tienen que poder más que todo lo demás. Es en lo que pensamos de cara al partido de mañana", insistió.

La necesidad de ganar. "Cada partido son 3 puntos que no vuelven en caso de no conseguirlos y ése es el objetivo. Lo afrontamos con ganas, ilusión, ambición y la necesidad de los puntos. Siempre afrontamos los partidos desde esa perspectiva.

Tres partidos de las selecciones. "Imagino que es fruto de esta condensación increíble que existe en este momento extraordinario que lamentablemente que vivimos. Al final realmente a quien afecta es al jugador y a los equipos que tienen jugadores en la selección pero eso es una cosa que no podemos evitarlo".

La acumulación de partidos de Jesús Navas. "Jesús ha jugado muchísimos minutos hasta ahora y si lo ha hecho es porque él ha mostrado signos de estar preparado y de recuperar y de estar está bien. Pero es cierto que también lógicamente hay que pensar en que es difícil mantener ese ritmo y esa continuidad en la exigencia que hay. Si juega con la selección no lo controlamos, pero trataremos siempre de estar muy pendientes de sus plazos de recuperación, de sus procesos, los protocolos y de tratar de ayudarle a que esté preparado. Cuando consideremos que no puede jugar buscaremos soluciones, pero a partir de ahí poco más te puedo añadir al respecto de Jesús".

Contraataques del rival. "Evidentemente somos un equipo que quiere vivir en campo contrario, que lo intenta, a veces lo consigue a veces no, y lógicamente tienes el riesgo de poder tener esas transiciones que a veces nos hacen daño. Tenemos claro que siempre siempre margen de mejora en todos los aspectos del juego y por supuesto en este caso ser capaz de dominar y de no conceder aunque no es sencillo. Tratamos de hacerlo y también tenemos que buscar soluciones. De hecho mañana tenemos un equipo complicadísimo en ese aspecto. Osasuna es un equipo que tiene muy claro cómo jugar, cómo atacarte y cómo defenderte y nos va a obligar a estar muy atentos a todo ese tipo de situaciones".

La mejoría de Rakitic. "Nosotros hemos comentado desde hacía varias semanas que estamos muy contentos con su aportación, con su compromiso, con su actitud y con su rendimiento. Lógicamente los rendimientos van siempre acorde al conocimiento del tiempo de maduración de lo que es un equipo nuevo en este caso para él. Pero estamos muy contentos con su actuación y su aportación y seguro que va a seguir siendo así".

Diego Carlos a la selección. "Me alegro mucho de las cosas buenas que suceden a mis jugadores porque además con lo que trabajan sé que se lo merecen. Él aquí ha crecido muchísimo en este último año y medio y es bueno que tenga ese premio. Evidentemente hay una cara B, que tendrá que viajar y que acumulará más carga, pero no podemos ponerle puertas al campo. Tenemos que alegrarnos por ellos y desearles que les vaya muy bien".

Tres derrotas seguidas. "Afrontamos cada partido al límite en todo momento y nos centramos en el presente y en cada partido. Insisto, no pensamos en las cosas que han sucedido tanto para bien como para mal, sino realmente lo que tienes que hacer, pensar en el presente y en las posibilidades que tenemos sabiendo el rival que tenemos enfrente."

Cómo juega el Osasuna. "Es un buen equipo que creo que ha fichado muy bien, se ha reforzado en diferentes posiciones tanto arriba como por fuera realmente bien. Tiene 4 delanteros de nivel tienen un buen centro del campo, una defensa muy asentada... Es un equipo muy agresivo que presiona bien, que tiene muy claro cómo atacarte y que lo hace muy bien. Vamos a necesitar una respuesta colectiva potente porque si no no va a ser posible competir con ellos. Además tienen un entrenador que lleva varios años en ese equipo, que ascendió a Primera con el mismo equipo y con algunos conceptos y automatismos muy claros".

El acierto de En-Nesyri. "Las cosas en fútbol no son blanco o negro como vosotros a veces queréis mostrar. Eso no existe, no es así. En el fútbol existe el acierto y el error. En-Nesyri es un chico que trabaja muy bien y que ha tenido el premio al trabajo al marcar dos goles y ojala siga marcando muchos más tanto él como el resto de jugadores. En fútbol no hay esas opiniones fronterizas del blanco o negro".

Rotación de los porteros. "Los dos están preparados para poder jugar cuando lo consideremos, hay varias competiciones, muchos partidos y así hemos tomado las decisiones. No hay nada concreto nada y nada perfilado".