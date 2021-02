Lopetegui: "Debemos centrarnos en cuerpo y alma en el Getafe"

Julen Lopetegui ha pedido centrar toda la atención en el encuentro de este sábado ante el Getafe, en el Ramón Sánchez-Pizjuán (21:00), ante el volumen de actualidad y de preguntas relacionadas con otros aspectos, como el sorteo de la Copa del Rey.

El técnico guipuzcoano advirtió de la dureza del encuentro ante el equipo de Bordalás, aunque este año está más descolgado en la clasificación. "Espero un partido muy complicado, muy complejo, muy duro, contra un muy buen equipo como es el Getafe, que además ha mejorado su plantilla en este mercado invernal de manera considerable, ya teniendo una plantilla para luchar por Europa, como estuvo el año pasado. Espero un partido muy exigente, como son todos los partidos ante el Getafe de Bordalás, está en una buena línea fuera de casa; el partido de Bilbao fue un accidente, incluso pudieron ponerse por delante... Espero un partido duro, muy exigente, ante un rival con buenos futbolistas. Nos tenemos que preparar bien".

El entrenador del Sevilla pidió una y otra vez centrar la atención en el encuentro ante el correoso equipo azulón, por encima de trayectorias, perspectivas, estadísticas... "El Sevilla la línea que tiene que seguir es centrarse en cien por cien, en cuerpo y alma, para el partido ante el Getafe. No hay otra línea. A partir de ahí, todos lo demás son contextos o datos, que pueden ser analizados desde fuera o no. Lo único que nos interesa es centrarnos en dar el máximo rendimiento en cada partido. Para eso la primera clave es ilusionarnos al cien por cien con cada partido".

La Liga, la competición madre: "Llega la competición ligera, que es la competición madre de todas, y nos va a obligar a meternos al cien por cien, mental y físicamente, ante un partido de mañana. Somos conscientes de la exigencia. Todo lo demás no nos preocupa, nos ocupa estar en el próximo objetivo al cien por cien, el que toca es el Getafe y en esto tenemos que estar enfocados.

Jesús Navas es duda; Acuña a largo plazo: "Marcos (Acuña) tiene una rotura muscular importante y va a estar fuera bastante tiempo. Jesús no ha podido entrenar tampoco, veremos mañana por la mañana si pudiera estar o no en el entrenamiento matinal. Hoy no ha podido estar tampoco con todos. Analizaremos mañana y veremos si está o no a disposición".

Escudero, casi a punto: "Escudero ya tiene el alta, ha entrenado con todos y decidiremos un poco en base a las necesidades y también a los estados de forma, lógicamente. Es cierto que lleva mucho tiempo fuera sin jugar, pero está mostrando también un buen nivel en los entrenamiento y decidiremos. Yo creo que ya va a estar a disposición para tirar de él".

El Getafe de Bordalás: "Lo que he opinado siempre, que es un equipo que compite fantásticamente, ha incorporado a futbolistas que se han acoplado perfectamente a esa idea, como Aleñá, Kubo y también Chakla. Puede jugar en línea de 5 y en línea de 4. Tenemos que estar preparados, porque además lleva buenos resultados fuera de casa".

El debut del Papu: "Tuvo un rendimiento bueno para el tiempo que llevaba sin jugar".

Pablo Pérez: "Pablo ha entrenado bastante con nosotros, pero ha tenido una lesión muscular que lo ha tenido fuera tres meses y está cogiendo minutos en el filial. Veremos si nos puede o no nos puede ayudar, como cualquier jugador del filial".

"Las bajas siempre son negativas para todos los equipos, también para nosotros. Y tratamos de buscar las decisiones siempre en bien del equipo. Las bajas nunca son positivas ni bienvenidas, y máxime en un escenario de jugar tantos partidos en tan poco tiempo. Trataremos de gestionarlo lo mejor y todos los futbolistas tienen que estar con las orejas tiesas y la palabra equipo tiene que estar por encima de todo".

Ocampos, otra vez gol en la Copa: "Eso va por momentos, a veces hay más claridad, menos claridad... Hay temas innegociables para con el equipo y ahí ponemos el foco: Lucas nos ayuda en muchísimos aspectos. Si encima nos ayuda en forma de goles, mejor. Estamos encantados con el trabajo de él, igual que en el de otros compañeros. Si falta gol, aportan en otro tipo de tareas, tanto ofensivas como defensivas".

Aislarse de la semana copera: "Nos aislamos de una manera muy sencilla, dándole la importancia que tiene a cada momento y en cada momento dando el cien por cien, no el 97 ó el 98 y mirando para otro lado como a veces queréis que hagamos por las preguntas que nos hacéis, sino centrados en lo que realmente nos ayuda, que es centrarnos en el siguiente partido. Todo lo demás está fuera de contexto y no nos ayuda. Pero eso es algo que es así desde que existe el fútbol. La realidad de la exigencia de las competiciones no hay otra manera de afrontarla más que al cien por cien y centrándote en lo que tienes delante, y en este caso es la competición madre, la Liga, y ante un muy buen equipo como es el Getafe".

Suso, en gran momento: "Ha tenido una evolución importante, llegó en enero el año pasado, se tuvo que adaptar a un ritmo de juego y de entrenamientos y de intensidad diferente de lo que él venía, lo hizo y nos ayudó mucho el año pasado ya y lo sigue haciendo esta temporada. Está totalmente adaptados a nosotros y nosotros a él. Tuvo una lesión al principio de temporada que lo apartó un tiempo, pero lo superó y está fuerte y está bien, con confianza. Y eso es bueno para él y para el equipo".

Vivo en las tres competiciones: "En el fútbol lo único que te tiene que ilusionar es el corto plazo, lo siguiente. Mirar hacia delante no sirve para nada, al igual que no sirve mirar para detrás En el fútbol hay que aplicar el pragmatismo absoluto. La exigencia es máxima y esa exigencia ahora es el Getafe. Nuestra energía está en el partido de mañana, sin duda".

La Copa, al margen: "Lo que toque tocará y lo afrontaremos con la máxima ilusión.