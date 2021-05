Lopetegui: "De mis jugadores destaco su resiliencia, les doy un diez"

Última ocasión de la temporada en que Julen Lopetegui expresa su respeto y admiración al inminente rival de su equipo, en este caso el Deportivo Alavés, cuya visita al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, mañana por la noche, echará el telón a otra feliz temporada, la segunda, del Sevilla bajo la dirección del preparador vasco. "Es el último partido y lo afrontaremos con la ilusión y ganas de hacer un buen partido ante un rival que con Javier Calleja ha dado un paso adelante en muchas cosas y ha conseguido la salvación de forma muy merecida. El entrenador le ha dado una personalidad muy definida".

Prosiguió con sus elogios a los vitorianos: "Han aparecido futbolistas muy interesantes en este Alavés y han ganado partidos de forma contundente. Al Granada, al Villarreal, al Elche... quiere la pelota y tiene buenos futbolistas. El trabajo de Calleja ha sido extraordinario. Y la liberación del objetivo cumplido lleva a que los futbolistas fluyan mejor".

El preparador de Asteasu recordó un dato curioso: "Somos los que primero jugamos en la temporada en la final de la Supercopa de Europa y vamos a ser los que la cerremos, a ver si lo hacemos de la mejor forma".

Desveló que Fernando Reges es duda para jugar y que, seguramente, dé descanso a jugadores sanos, pero muy desgastados y que aún no se irán de vacaciones, como Jesús Navas: "Todos los jugadores están a disposición, el único que ha mostrado algún problemilla ha sido Fernando, unas molestias, y a ver si puede estar mañana. Otros como Navas está en perfectas condiciones pero ha tenido una carga importante de partidos, y esperemos que en breve la tenga más con la Eurocopa".

¿Qué nota le pone al equipo? "Puedo poner nota a mis futbolistas, una nota máxima, ha sido temporada dura, compleja, exigente y han mantenido esa pasión, intensidad, mentalidad, ambición, profesionalismo. Les pongo un diez. Al trabajo, no me corresponde ponerle nota, eso es para la afición y los periodistas".

Y la cualidad de su equipo que primero le viene a la mente es "la resiliencia, superar momentos muy difíciles creyendo, trabajando y sin mirar más allá del día siguiente. Tenemos cosas que mejorar, claro, pero como todos los equipos. Son muchas cuestiones. Y también consolidar las que hacemos bien".

Afirmó que no condicionará su planteamiento una derrota del Barcelona en Ipurua, lo que le dejaría abierta la puerta hacia la tercera plaza final en la Liga: "Lo veré, claro, pero no me va a cambiar mi decisión lo que ocurra en Eibar".

Alguien le recuerda a Lopetegui que Juande Ramos o Unai Emery se fueron del Sevilla en plena ola triunfal... "Estoy feliz en el Sevilla, no tengas dudas a ese respecto, me seguirás haciendo preguntas en un futuro".

Sobre la citación de Koundé con Francia para la Eurocopa, comentó: "Jules llegó aquí con 20 años y no había ido ni a la sub 21 y lo ha conseguido por su trabajo, condiciones y buena cabeza. Y seguirá creciendo porque entiende la profesión de una manera correcta. Estamos encantados, es una muy buena elección del seleccionador francés".

Expresó su consternación por el fallecimiento del ex portero y director deportivo del Oviedo Francesc Arnau: "Es un palo tremendo, conviví con él temporada y media en el Barcelona, habían conseguido ya la salvación en el Oviedo, estaba haciendo bien su trabajo. No estás preparado para asimilar estas noticias. Le mando un abrazo a toda la familia, estamos en estado de shock".

Y finalmente valoró que la Eurocopa desembarque en Sevilla: "Sevilla es un escenario fantástico para la selección. Es bueno para la ciudad que se den esos eventos y más al venir de donde venimos, con la pandemia. Como jugador tuve la suerte de vivir partidos con la selección en Sevilla, que era, es y seguirá siendo una aliada importantísima de la selección".