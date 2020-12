Lopetegui: "Nunca echamos el equipo para atrás"

El debate está ahí, aunque Julen Lopetegui se mantiene ajeno y dice no escuchar ese runrún. El empate ante el Valladolid en casa reabrió la línea de opiniones que critican que el Sevilla, cuando va por delante en el marcador, especula más de la cuenta con el fútbol control, hasta el punto de poner en riesgo marcadores cortos. El técnico guipuzcoano no lo ve así.

"No, no he escuchado mucho el runrún. Nunca echamos al equipo para atrás. Los que me conocen saben cuál es nuestro estilo. A partir de ahí, hay rivales y momentos del juego, y alguien lo puede interpretar así, pero nada más lejos de la realidad. Somos de los equipos que más pisan el área contraria de toda la Liga, de los que más tenemos la pelota y vivimos en campo contrario", dice desde Zarauz, durante su breve receso vacacional por la Navidad el técnico de Asteasu.

"Otra cosa es que haya momentos que lo logremos de una forma más o menos eficiente", reconoce el técnico sevillista en una entrevista a Muchodeporte en la que desgrana otros asuntos de actualidad.

Uno de ellos es la posibilidad, abierta, de que el departamento de fútbol del Sevilla, dirigido por Monchi, pida al club hacer un esfuerzo en el mercado de enero.

A este respecto, asegura Lopetegui: "No lo sé... No creo que haya mucho movimiento en ningún equipo, pero todos estaremos atentos a la posibilidad de mejorar y corregir en tanto en cuanto puede haber lesiones, salidas... El mercado lo va a manejar Monchi y yo voy a hablar poco, pues tengo que hablarlo con él. Nos ocupa el partido ante el Villarreal y luego, estaremos atentos a la posibilidad de mejorar y a las circunstancias que se van dando".

En otro momento de la entrevista, habla de su futuro como entrenador del Sevilla, que desea sea muy duradero. "Estoy muy feliz en el Sevilla y encantado en el club, en la ciudad, en el sentimiento, en la exigencia... Ejercemos nuestra profesion de una manera en la que podemos seguir identificados. Y de la ciudad, qué decir... La pena es que este mundo no nos deja ni a mí ni a mi familia disfrutar de la cultura sevillana, de la Feria, de la Semana Santa... No ha podido ser, esperemos que haya más opciones y que esta situación se vaya adecuando a la normalidad", dice el técnico.

En este sentido, y ante la realidad de que en 2021 tampoco habrá fiestas primaverales, a Lopetegui se le pregunta sobre la posibilidad de que respete su contrato firmado en junio de 2019, hasta junio de 2022, para, ya ese último año poder conocer la Semana Santa y la Feria. "Bueno... estamos a mitad de contrato, queda mucho... Estoy feliz y ojalá pudiera seguir siendo durante muchísimos años entrenador del Sevilla, sería buena señal", asegura.

