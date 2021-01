Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, salía satisfecho con el resultado y con el trabajo de sus jugadores en un partido con mucha intensidad y ante un rival muy duro que obligó a un gran esfuerzo como el Alavés. El entrenador guipuzcoano celebró los tres puntos sumados, pero se cuidó de mirar al futuro recordando que aún queda mucho.

"Son tres puntos muy sufridos pero también merecidos. El equipo ha hecho muy buen partido ante un equipo que ha jugado al límite, con un gran entrenador y un gran delantero como es Joselu, que es de los mejores delanteros españoles. El Alavés nos ha apretado mucho, domina las segundas jugadas y nos ha apretado", decía el ex seleccionador, que ya avisaba en la previa de lo que esperaba en Mendizorroza.

"Hemos hecho el 1-2 y en la segunda parte no han tenido ocasiones, al menos no las recuerdo, nos han anulado el tercer gol y después muy seguido tienes un penalti en contra. Se ha hecho justicia, afortunadamente Bono ha estado acertado y lo ha parado. Ésa es la vida del portero, han colgado muchos balones. No han tenido ocasiones, hemos tenido el control, pero nos han hecho sufrir", añadía el de Asteasu, que no quiere pensar en la clasificación y el salto que los tres puntos le ha hecho dar al Sevilla para colocarse cuarto."La tempotada es muy larga, queda todo un mundo, nos queda un partido que jugar con respeto a los demás, estamos en varias competiciones, estamos luchando contra el Covid, llevamos jugando cada tres días desde el 18 de septiembre y no podemos pararnos", terminó el técnico.