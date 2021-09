Lopetegui: "Hemos tenido opciones de ganarlo en la segunda parte"

Julen Lopetegui ha valorado el rendimiento del Sevilla en su visita al Reale Arena, en donde ha empatado a cero goles, después de haber sufrido un nuevo penalti en contra que detuvo Bono, ante el lanzamiento de Oyarzabal. "Ha sido un partido como esperábamos, muy complejo, ante un rival muy, muy potente que nos ha apretado bien y nosotros no hemos estado en la primera parte al nivel que necesitaba el partido. Ahí nos han superado, han tenido la opción del penalti y alguna más. Luego en la segunda el equipo ha crecido, ha mejorado y ha tenido más el partido donde queríamos".

El entrenador del Sevilla cree que su equipo fue de menos a más. "La primera parte ha sido para ellos y la segunda ha sido para nosotros. Hemos tenido opciones de poderlo ganar, al final no ha sido así. Ellos han fallado las suyas y nosotros las nuestras. Las sensación es que hemos ido de menos a más, ellos han entrado muy fuerte y la segunda parte ha sido más donde queríamos tener el partido".

La mano de Diego Carlos, en un forcejeo con Soloth, no condicionó el encuentro, dado que paró Bono a Oyarzabal el penalti, pero Lopetegui volvió a pedir que ante acciones tan dudosas e interpretables no entre el VAR. "Es complejo el tema de la mano. Tenía el brazo pegado al cuerpo y no puedes correr así. Ni estaba mirando donde iba el balón. Creo que es lo que ve el árbitro, pero luego al revisar el VAR interpreta otra cosa. Al final es una interpretación. Yo tenía el entendimiento tras la reunión de este año con los árbitros que se iba a castiga la mano claramente e intencionadamente separada del cuerpo, y que fuera antinatural, y esta mano era muy natural. No es fácil. Por eso yo confío mucho más cuando hay ese tipo de dudas en que el VAR no intervenga. Y creo que es un poco el espíritu de VAR. Pero hay que entender también la dificultad. Si ni nosotros nos podemos de acuerdo viéndola repetida... No es fácil".

Con los cambios, al descanso y durante la segunda parte, parece que se reactivó el Sevilla, pero Lopetegui lo acacha a una mejoría colectiva, y no tanto individual de los futbolistas que salieron y entraron: "Hemos intentado corregir algunas cosas, algunos reajustes, hemos cambiado también a dos futbolistas. Pero no era un problema de los futbolistas, sino del funcionamiento colectivo del equipo. En la segunda el equipo ha estado mejor, por encima de una buena Real. Y hemos tenido la opción de llevarnos los tres puntos en la segunda parte. No ha sido así y creo que en la primera hemos podido estar por detrás en el marcador y en la segunda nos hemos podido llevar el partido".