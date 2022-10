Lopetegui: "Estoy triste, pero no me siento débil"

Julen Lopetegui analizaba otra amarga derrota, la cuarta en la Liga en sólo siete jornadas: “Sabíamos que era un partido de detalles, el Atlético los errores te los castiga, ellos no estaban teniendo situaciones salvo un pase atrás a Morata, y ha sido en un saque de banda a nuestro favor donde nos han hecho un gol que pudimos evitar. En el cambio de Karim (Rekik) por Alex (Telles) nos han marcado ese 0-1. En el fútbol, el ser mejor o no se cotiza en las áreas y no lo fuimos”.

Se lamentó el vasco de no aprovechar la mejoría en la reanudación, cuando entraron Jesús Navas y Rakitic: “En la segunda parte hemos arrancado con una buena dinámica colectiva pero sin claridad, el Atlético defiende muy bien en su área, y ya con el 0-2, en un rebote evitable y que ha sido un castigo excesivo, teníamos que arriesgar ya mucho para meter ese gol que nos metiera en el partido”.

Ahí, en ese reajuste táctico del intermedio, pudo cambiar todo: “Buscábamos más profundidad por fuera, con los laterales más profundos, ellos han dado un paso atrás pero es uno de los equipos más cómodos sin balón y si no les haces daño, tienen recursos en las transiciones. No hemos sido capaces de rentabilizar esa fase inicial de la segunda parte en la que hemos sido superiores y ya con 0-2 hubo otro partido. Teníamos un tres para dos defensivo en ese segundo gol, no estaban llegando de ninguna manera y la sensación es que estábamos en el buen camino. Luego, nos faltó tranquilidad y se llevan tres puntos merecidos”.

Y llegó la pregunta de la noche: ¿Se esperaba una decisión drástica sobre su futuro? “No estoy pensando en ninguna situación drástica, sólo en recuperar a los jugadores, ayudarles para equilibrar bien la cabeza y preparar el partido que nos toca el miércoles”.

Lo cierto es que es otro Sevilla al del año pasado. Y bastante peor: “El equipo se conforma por jugadores diferentes en algunas posiciones y tenemos que reordenar ese escenario. Tenemos que pensar en las capacidades de los que están y convencerles. Hay chicos muy jóvenes en escenario diferente y tratar de ayudarles y que el peaje sea el mínimo posible. Lo importante son los que están, hay que intentar potenciarlos”.

¿Y se siente más débil que nunca? “Estoy seguro de que el equipo le va a darla vuelta a la situación, queda muchísima temporada, hay mucho mucho tiempo por delante. Pero las prisas y urgencias siempre están en el fútbol. Estoy triste, pero no me siento débil, eso es otra cosa. Lo que pase a final de temporada depende de nosotros”.

E insistió: “Hay que tomar mejores decisiones, tenemos que aprender a no precipitarnos, a controlar ese exceso de ganas y tener ese puntito de calma para tomar buenas decisiones, tenemos que ser capaces de hacerlo para competir, seguro que así será en lo que queda de temporada”.