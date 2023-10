Lukébakio: "El de España es el campeonato que más me conviene"

Dodi Lukébakio se encuentra concentrado con su selección de Bélgica, que afronta este viernes un partido clave en Austria, con ambos combinados disputándose el liderato del Grupo F de clasificación a la Eurocopa, tras cuatro victorias y un empate cada uno.

Desde Bélgica habló el internacional sevillista en una entrevista con la emisora RTL recogida por la Agencia EFE, asegurando que tiene "buenas sensaciones" desde su incorporación al Sevilla, donde se ha encontrado un buen recibimiento en lo personal y "libertad" dentro del campo en lo deportivo.

La Liga, el mejor campeonato para su juego

El internacional sevillista habló de su adaptación inmediata al Sevilla. "Busco estabilidad y aquí en Sevilla me han recibido muy bien. Esto facilita la instalación en obra, la de la familia, los trámites administrativos e, inevitablemente, me permitió tener más libertad en el campo", dijo el extremo belga-congoleño, que la pasada temporada jugó en el VfL Wolsfburgo y antes en el Hertha Berlín.

Lukébakio, de 26 años, celebró haber obtenido un puesto de titular nada más aterrizar en el club, que acaba de anunciar esta semana al uruguayo Diego Alonso como nuevo entrenador tras la destitución de José Luis Mendilíbar. "De todos los campeonatos en los que he jugado, Francia, Alemania, un poco de Inglaterra, España es el que más me conviene. Me han dicho esto muchas veces, porque es un campeonato técnico, en el que simplemente se juega al fútbol. Ahora lo entiendo mejor", explicó.

El belga se mostró además contento de poder compartir vestuario con futbolistas de la talla del camero Sergio Ramos, el palaciego Jesús Navas o el suizo croata Ivan Rakitic. "¡Para progresar, no hay nada mejor!", aseguró.

Su papel con la Bélgica de Tedesco

En cuanto a su papel en la selección nacional, el futbolista, llamado a tomar el relevo de la generación saliente de Eden Hazard y Dries Mertens, se ha visto también con más opciones en el combinado nacional en esta nueva etapa. Con pocas opciones en la época en la que el español Roberto Martínez dirigía a Bélgica, aún con Hazard en activo y como capitán, Lukébakio estaba relegado a un papel secundario. Pero sin Hazard y con el italo-germano Domenico Tedesco como seleccionador, que había pasado antes como técnico del Leipzig por la liga alemana donde se desempeñaba Lukébakio, sus opciones han mejorado.

"Siento que tengo la confianza de Domenico Tedesco, que conocía mis cualidades (...). Cuando llega un nuevo entrenador, siempre hay que hacer un poco más para mostrarse. Con Tedesco tuve menos necesidad de demostrar mis cualidades, a diferencia de mis primeras veces con el técnico Martínez", resumió Lukébakio, que suma tres asistencias como internacional pero que aún no ha marcado. "No lo pienso mucho, lo importante es jugar, divertirse y todo llegará. Soy muy religioso y sé que Dios siempre tiene algo bueno reservado para mí. Eso es lo que me dije este verano, durante el mercado de fichajes, mientras esperaba encontrar un nuevo club", concluyó.