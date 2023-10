Diego Alonso: "Estoy muy ilusionado con lo que he podido analizar de los jugadores que tenemos"

Diego Alonso ha sido presentado por el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, después de que ayer ya dirigiera su primera sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva. "Aquí está nuestra primera opción, la que hemos consensuado con el comité de dirección. Fue una entrevista larga, en la que intercambiamos información", dijo a modo de presentación Víctor Orta, en referencia a la reunión que mantuvieron en Madrid, de donde llegó ayer tras coger el uruguayo "un coche a las cinco de la mañana para poder entrenar".

Diego Alonso empezó hablando de sus sensaciones. "Las sensaciones lógicamente son de felicidad y de mucha ilusión, y de ambición con el proyecto, con lo que me pueda brindar el equipo, con lo que yo le pueda brindar al equipo, al club. Yo soy positivo por naturaleza, pero todo lo que he vivido en estas últimas horas ha sido fantástico".

¿Objetivos? El primer partido

El objetivo más importante ahora es el primer partido que tengamos, ahí nos tenemos que centrar y poner el foco y poner nuestra idea y nuestro juego. Si debemos pararnos en algún objetivo, tiene que ver con la preparación. Nos debemos preparar bien para que el equipo deba jugar bien, y en eso haremos hincapié"

Un estilo propio con similitudes

Se le pregunta si tiene algún matiz similar a José Luis Mendilibar: "Cada entrenador tiene su perspectiva de juego y nosotros trataremos de imponer la nuestra, no me gustaría hacer comparativas, simplemente cuando nos toque jugar espero que se vean mis ideas".

Primera vez en Europa, pero hecho a España

Diego Alonso tiene su residencia en Madrid cuando no está entrenando. "Es la primera vez que dirijo como entrenador en Europa, tengo experiencia como jugador, tengo aquí cinco temporadas. Pero igual que me tocó por primera vez en Paraguay, la primera vez en México, la primera vez en Estados Unidos. Me he preparado a fondo para esto. Lo tomo con naturalidad. Cuando no estoy trabajando vivo en Madrid, estuve estudiando en la Federación Española en dos cursos. Me vine a España tras la selección a seguir capacitándome, porque el entrenador necesita de eso cuando no trabaja. Es decir, estoy acondicionado a lo que toca el día a día aquí".

Valoración positiva de la plantilla

Otro asunto importante, ¿está satisfecho con la actual plantilla? "Soy muy optimista, y estoy muy ilusionado con lo que he podido analizar de los jugadores que tenemos. La plantilla está equilibrada y hay jugadores de diferentes características en la misma posición y eso nos da posibillidades de poder usar diferentes estilos de jugadores para poderlos potenciar".

Y de su ideario de juego dio la siguiente pista: "Me gusta el fútbol combinativo, y comparto el fútbol de presión, pero me gusta añadir lo combinativo y trataremos de trasladar a los futbolistas que también sean dominantes en esa situación".

No ha pedido reforzar la plantilla

También fue cuestionado si ha pedido ya algún refuerzo para enero. "No hemos hablado de situaciones de refuerzo de plantilla ni con la dirección deportiva ni con los directivos, porque siento que hoy estoy feliz con lo que tengo. Con el transcurrir y con el pasar de los partidos uno puede detectar alguna situación, pero hoy en día no es algo en lo que esté pensando. Mi pensamiento lo gasto en cómo prepararnos y cómo organizar el equipo lo más rápido posible y transmitir mi idea. Quizá para Víctor sí sea una preocupación, para mí no. Hoy mi preocupación más importante es la preparación del primer partido".

La comparación con Simeone

El ex sevillista Gerolami, también uruguayo, lo comparó con Simeone en una intervención en Radio Sevilla. "Y el primer nombre, se llama Diego también... Cada uno tiene su personalidad, uno no puede replicar a nadie. La Mona Lisa es una sola y las demás copias no valen. Hay que ser uno mismo, obviamente me siento súper halagado por que me comparen con el Cholo, a quien aprecio y respeto mucho. Pero intentaré darles a los jugadores y al club mi impronta e intentaré ayudarles para que den lo que yo quiero".

Ganar, sí; prepararse, también

¿Es lo más importante del fútbol ganar? "Ganar es lo más importante pero no lo único. Hay otra cosa que es prepararse para ganar. Y eso lo llevo conmigo. Ganar es parte de la competencia y para mí es lo más importante. Pero destaco más la preparación, porque eso es lo que te lleva a la victoria".

Los internacionales, fuera, un inconveniente menor

En su idea de preparación, Diego Alonso acelerará en transmitir su idea durante el parón, salvo con los nueve internacionales... "Tenemos una cantidad amplia de futbolistas, dos tercios de la plantilla están con nosotros, y cuando vayan llegando los compañeros de la selección tendremos que acelerar con una serie de vídeos y charlas con lo que hemos hecho en diez días con el resto. Estoy acostumbrado a esto con la selección, donde tenemos dos o tres días para preparar las eliminatorias, por lo que espero poder darles a las chicos las herramientas para que se puedan preparar".

Madrid y Arsenal, partido a partido

Su puesta de largo como entrenador será con dos partidos de altísimo voltaje, en Nervión ante Real Madrid y Arsenal. "Partido a partido. Cada partido es una historia diferente. Debutar en Liga para mí va a tener una connotación, debutar en Champions va a tener una connotación, pero si soy honesto no estoy pensando en el Madrid ni en el Arsenal, sino en la preparación".

El Sevilla, un equipo competidor

Hay preguntas ya subidas de tono. ¿Sueña con ganar un título con el Sevilla? "La ilusión y la ambición siempre están presentes en cada competencia que vayamos a jugar. Este club es ganador, ¿no? Y en cada competencia es competidor. Y por eso tenemos que apostar, en poder competir. Después cada competición dirá si somos capaces de cumplir los objetivos o no".

Mendilibar, un compañero para los jugadores

Diego Alonso sorprendió por su conocimiento anímico del vestuario: "Respecto a cómo encontré los chicos, evidentemente la salida de un colega como Mendilibar, un compañero para ellos como era el míster, siempre es doloroso sobre todo en una persona tan querida por los futbolistas y por el club. Pero igualmente encontré a los jugadores con mucho ánimo de querer revertir la situación, de querer salir adelante, con mucha ambición y es lo que estaba esperando de su respuesta en su primer día".

¿Qué quedarse de Mendilibar?

El uruguayo no quiere "arrasar con todo". "Había cosas que me gustan, es un equipo que presionaba alto y presionaba muy bien. La personalidad del equipo era un rasgo típico del míster. Los entrenadores siempre llegan con una herencia del entrenador anterior. Y no hay que arrasar con lo que hay, porque hay cosas que son buenas. Las transiciones ofensivas eran buenas. Trataré de ayudar al equipo en otras fases que podamos mejorar".

Trabajar bajo presión, como en Uruguay

Se le pone como ejemplo a Diego Alonso que llegó a Uruguay obligado a clasificarla para el Mundial en mala posición. ¿Cómo afrontará esa presión en el Sevilla? "Para imponer una idea, el convencimiento es lo más importante. Y yo estoy convencido cien por ciento de la calidad de los jugadores, de la jerarquía de los futbolistas. De la ambición del club, en lo cual coincidimos, porque la ambición es el camino en común. Por ese lado entiendo que las soluciones ante la adversidad tienen que ser el trabajo y el convencimiento. Y eso es lo que nos va a hacer crecer como equipo y como institución"lo que siento.