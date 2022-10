Marcao, al rescate en el Bernabéu: "Quiero jugar y creo que estaré"

Marcos do Nascimento Teixeira se apunta para jugar en el Santiago Bernabéu este sábado ante el Real Madrid, partido para el que se acumulan las bajas para Jorge Sampaoli. El brasileño, tras perderse los dos últimos encuentros al recaer de su lesión, espera llegar a tiempo y está dispuesto a forzar para paliar las ausencias de Nianzou, que sufrió un rotura ante el Valencia, Kike Salas, expulsado en ese mismo partido, y Rekik, que sigue recuperándose de su lesión muscular, una rotura de fibras también.

"Está claro que quiero jugar, quiero ayudar al equipo. No estamos pasando por un buen momento y yo quiero jugar. Vamos a hablar y veremos, pero yo creo que sí", dijo el defensa la noche de este jueves en la televisión oficial del Sevilla, donde compareció para una entrevista.

Marcao relató lo que ha pasado desde que llegó al club hasta poder debutar coincidiendo con la llegada de Sampaoli. "Para mí ha sido muy difícil. Llegué a un nuevo equipo, una nueva etapa. Yo quería jugar, quería que la gente conociese a Marcao. Fue muy difícil estar tanto tiempo sin jugar, pero el club siempre me dijo que estuviese tranquilos. Siempre me dejaron tranquilo tanto Monchi como el entrenador, me decían que me cuidara bien y volviera sin molestias y más fuerte. Estaba más cerca de mi familia y de los míos y creo que gracias a eso tuve la cabeza más tranquila y tuve más paciencia para poder volver bien”, explicaba el ex jugador del Galatasaray.

“Cuando estás fuera del campo es muy difícil, quiero estar en la cancha para ayudar a mis compañeros”, insistía Marcao advirtiendo también que ante el Valencia el equipo mereció ganar con la segunda parte que hizo: “En la segunda parte tuvimos más opciones de ganar y no hubiera sido justo perder contra el Valencia pero el empate al final estuvo bien”, añadía recordando cómo vivió el penalti parado por Bono en el descuento: "Antes del penalti, estaba diciéndole a mi mujer que lo iba a parar. Bono es un portero buenísimo. Es tranquilo. El fútbol depende mucho de las emociones y un jugador frío, con calma, creo que ayuda mucho. Él sabe elegir los momentos en los que tiene que estar concentrado".

El papel de Sampaoli en su debut

“Cuando llegó Sampaoli me llegó con bromas y yo ya estaba entrenándome fuerte, ya estaba con el equipo. Faltaban 2-3 días para el partido y habló conmigo diciéndome que me necesitaba. Yo le dije que estaba bien pero que habláramos día a día. Si estaba bien quería jugar lo más rápido posible. Él me conocía porque jugamos contra el Olympique de Marsella la temporada pasada. En los dos partidos contra ellos jugamos bien. En Francia quedamos 0-0 y en Turquía, 4-2. Y yo jugué muy bien. Y cuando llegó me vino hablando directamente de eso y metiendo presión", relató.