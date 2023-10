Mendilibar: "El gol de Pedrosa lo anula el señor que está viendo la tele"

José Luis Mendilibar, entrenador del Sevilla, analizaba lo sucedido en el partido en la sala de prensa del Philips Stadion. El técnico vizcaíno, por su tono de voz, se notaba apesadumbrado y resignado. No entendía lo sucedido con las decisiones tomadas por Orsato, que cree que perjudicaron claramente a su equipo.

El de Zaldívar fue muy ilustrativo señalando al VAR en las jugadas clave. "El gol anulado lo ha anulado el señor que estaba viendo la tele no sé donde y el penalti también lo han pitado desde allí. No se puede rearbitrar, pero me hubiera gustado que el árbitro la hubiera ido a ver. Pero nada, nos vamos con el empate cuando podíamos haber ganado", explicaba el técnico, que, eso sí, se iba satisfecho con lo hecho por los suyos.

Mendilibar insistía con el arbitraje. “Las tres jugadas polémicas, tres diría yo, y el árbitro no ha ido a ver ninguna de las dos. No sé si eso es rearbitrar o no, porque en la primera por lo menos él había dado gol. Esa falta que le ha pitado a Sergio, en otros lances durante el partido no las ha pitado”.

El gol anulado a Pedrosa. “No lo he visto ni he hablado con el futbolista. Sí es verdad que parece que el reglamento dice que si te da en la mano y mete gol el mismo jugador que le ha pegado en la mano, da igual la circunstancia en que te pegue y puede ser anulado, pero el árbitro podría ir a verlo. Creo que el arbitraje no ha sido acorde a lo que ha sido el partido”, subrayó.

"Hemos sabido sufrir. Hemos pasado por momentos en los que nos han apretado, pero hemos sabido defendernos y también hemos llegado. En la segunda parte se ha abierto más el partido y hemos tenido las que hemos tenido. Ha sido un partido muy bueno por nuestra parte, el punto hay que hacerlo bueno en casa, pero nos vamos un poco rotos", decía Mendilibar.

Vienen partidos decisivos aunque éste también lo era. "Decisivos son todos. El próximo también, vete a saber lo que pasa. Pensábamos que el Arsenal era el favorito y el segundo partido lo pierde. Se ha igualado un poco el grupo, estamos ahí en pocos puntos y dependemos cada uno de si mismos: 4, 3, 2, 1 y estamos todos en el ajo. Es lo bueno de esta competición, que puedes tener opciones hasta el final".

También se ha referido al cambio de Pedrosa. "Nos lo ha pedido. Estaba justito y hemos hecho el suyo y el de Navas".

Y curiosa su respuesta final. Sergio Ramos salió en la foto en el gol del Barcelona, en el penalti y en la jugada de la falta del 2-2. ¿Le está pesando no llevar el escudo que antes llevaba? “Lo has dicho tú, yo no. Ahí queda", respondía al periodista.