Mendilibar: "El Sevilla llega a la final casi todos los años y normalmente la gana"

El Sevilla está a las puertas de disputar nada menos que unas semifinales de la Europa League ante la Juventus y la afición se ilusiona con una nueva final. José Luis Mendilibar ha sido el hombre que ha hecho posible el milagro: de luchar por la permanencia y temer por el descenso a vivir otra vez momentos históricos.

El entrenador sevillista ha concedido una entrevista a la UEFA publicada en su página web en la que repasa los puntos más importantes de su ideario y explica sus sentimientos también en el momento más importante, sin duda, de su carrera como técnico.

“Vivir un partido de eliminatoria contra el Manchester United, y ahora contra la Juventus, que es otro gran equipo, me imagino que va a ser una experiencia muy parecida. Llegar a la final sería lo mejor que he hecho en el fútbol. He hecho grandes cosas en otros equipos, pero nada más grande que esto. Para este club, una final europea supondría continuar con lo que viene haciendo en los últimos años. Llegan a la final casi todos los años, y cuando la alcanzan normalmente ganan”, ha afirmado el técnico vasco, consciente del cambio radical en el nivel de los objetivos que ha dado el equipo en sólo un mes.

“Este club está acostumbrado a jugar la Champions League o la Europa League desde hace 15 ó 20 años. Hemos pasado de pensar en el descenso a pensar en ganar la Europa League. Lo que hago, y lo que trato de cultivar en mis jugadores, es que sólo piensen en el próximo partido y nada más que eso”, agrega.

También se refiere Mendilibar al gran triunfo en cuartos de final sobre el Manchester United, al que el Sevilla goleó en el Sánchez-Pizjuán por 3-0. “No son un equipo cualquiera. No es sólo el hecho de que fue mi primera experiencia en competición europea, también es a quién nos enfrentamos. La verdad es que cuando estábamos 2-0 abajo en los primeros 20 minutos del partido de ida, pensaba: ‘¿Qué estoy haciendo, parado aquí frente a 70.000 personas? Estamos perdiendo 2-0’. Parecía que iban a meter cuatro goles y no pude decir nada porque los jugadores no me oían nada por el ruido. La verdad es que esto me tranquiliza”.

Llegar al futbolista con sencillez

El ex entrenador de Eibar, Alavés, Valladolid o Athletic vuelve a hablar de la sencillez de su fútbol como vía para llegar al futbolista. “Siempre he dicho que me gustan las cosas sencillas. Intento no complicar demasiado las cosas a los jugadores. Intento que los jugadores se sientan cómodos y, a partir de ahí, podemos empezar a mejorar. Los resultados definitivamente nos han ayudado desde el principio. Incluso cuando no hemos jugado tan bien, hemos tenido partidos en los que hemos podido conseguir la victoria. A veces, son los resultados los que te hacen creer en lo que estás haciendo. Ésa fue la situación para nosotros, especialmente al principio”, explica.

El buen ambiente ha sido otro de sus éxitos. “Siempre digo lo mismo: me gusta que los jugadores estén contentos en los entrenamientos. Eso es lo que trato de lograr. Me gusta que los jugadores vean que el entrenamiento será agradable, duro pero agradable. No quiero que lo teman o piensen que no lo disfrutarán. Cuando se trata del juego, necesito otras cosas. Prefiero jugar ancho a jugar estrecho y jugar en la mitad de la oposición en lugar de la nuestra”.

El de Zaldibar quiere un equipo que tenga las ideas claras sobre el terreno de juego más allá de los estereotipos: “La gente me pinta como un entrenador 4-4-2, un entrenador que le gusta el estilo de juego directo, que juega mucho en el área contraria, pero quiero jugadores inteligentes. Quiero jugadores que sepan jugar entre rivales a la hora de defender, no uno contra uno. No me gustan los duelos. Me gusta anticiparme a los duelos. No quiero que corran sólo por correr. Prefiero a los jugadores que aparecen de repente y ganan el balón sin tener que hacer un gran esfuerzo”.