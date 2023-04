Mendilibar: "¿La temporada que viene?, sólo pienso en el Girona"

Invicto desde que llegó al Sevilla, con 13 de los 15 puntos posibles en la mochila y una clasificación para las semifinales de la Liga Europa, José Luis Mendilibar no cambia su discurso y sólo tiene una cosa entre ceja y ceja: el partido con el Girona. Para ese encuentro anda el técnico pendiente de algunos futbolistas tocados, como Jesús Navas, al que dejó "en la camilla" antes de atender a los medios de comunicación en su comparecencia previa, y a Acuña, con problemas estomacales que no le deben impedir estar a sus disposición el lunes.

"Con tantos partidos y este calendario, el entrenamiento de verdad para preparar este encuentros es el del domingo y ahí veré cómo están los futbolistas. Jesús tiene problema pequeño que lleva arrastrando un par de semanas. En la camilla lo he dejado", indicó el preparador nervionense, que atisba de nuevo una amplia rotación en el once inicial que pondrá en el césped este lunes, como hizo ante el Villarreal (nueve cambios respecto al encuentro anterior) y siete en Bilbao: "Lo normal es que haya cambios. Es difícil repetir equipo o hacer uno o dos cambios sólo. Ahora tenemos cuatro días tras el partido con el Athletic; después tendremos tres antes de jugar con el Espanyol... Lo primero es pensar en recuperar a los futbolistas ante el Girona, porque no quiero que nadie tenga una pequeña opción de lesionarse. Tenemos dos o tres lesionados ya y a dos de ellos, probablemente, ya nos los tendremos en lo que queda de campaña, así que hay que centrarse en recuperarse bien". No quiso Mendilibar hablar de nombres, pero uno es Marcao y el otro podría ser Joan Jordán, mientras que se refirió en varias ocasiones a Tanguy (Nianzou), que anda tocado. Con todo, tira de pragmatismo el protagonista asegurando que "no es motivo de queja y si tenemos partidos cada tres o cuatro días es porque estamos en otra competición".

Estilos contrapuestos

Sobre el rival de este lunes Mendilibar espera un encuentro disputado en el que el juego de unos y otros beneficia al contrario: "Es bueno para nosotros y para ellos. Vamos a ir a apretarles y ellos juegan así para intentar pillarte entre lineas o a la espalda de la defensa. No vamos a estar esperándolos, pero no sólo corre riesgo el que trata de sacar el balón jugado desde atrás, sino también el que presiona alto. En ese sentido los dos equipos estaremos contentos", indicó el de Zaldibar, que pese a la buena racha de resultados no vira el timón: "El pensamiento es el mismo que cuando llegué, pensar en el próximo compromiso. Ahora el Girona. No nos tiene que preocupar nada más que recuperar a los futbolistas y tratar de poner a los que estén en mejor condición, que no tienen por qué ser el de mayor calidad".

La plantilla está respondiendo a las exigencias de Mendilibar, pero el técnico no tiene una varita mágica y es claro a la hora de apuntar a los resultados para alcanzar ese ambiente relajado y optimista que vive ahora el sevillismo y la plantilla. "La idea como entrenador es que la gente venga a gusto a entrenar en el día a día. Es como cualquiera en su vida, que si va de mala uva a trabajar no es fácil que haga bien su labor. Lo mismo pasa con el futbolista. Si viene contento a entrenarse lo hará mejor. Ésa ha sido mi idea siempre, aunque es verdad que lo que mandan son los resultados. El que no juega se reivindica entrenándose, no tiene otra opción", explicó el vizcaíno, que añadió al respecto: "La afición ha estado apagada porque el equipo no estaba muy allá y ahora ha visto brotes verdes con lo de Manchester y verse lejos las posiciones de descenso. La directiva, los que me han traído, también está a gusto. Yo estoy día a día con ellos, sin pasarme de tiempo para no cansarnos mutuamente, y todos están contentos", aseguró Mendilibar, consciente de que en el fútbol son los resultados los que lo marcan todo: Pero da igual que yo fuera un payasete e hiciera reír a todo el mundo si los resultados no acompañasen".

E insistió el vasco sobre ese asunto recordando que ha sido destituido en cuatro ocasiones: "Cuando ves el equipo en la situación que está y ves qué equipo tienes, yo sabía que tenía jugadorazos que por circunstancias no estaban bien. Al final son ellos los que ganan, pierden, aunque entonces echan a los entrenadores, y los que han salido de esto. En el fútbol ganar suele tener un dueño, que son los jugadores, y perder tiene otro, que es el entrenador", recordó.

Creer como clave

Mendilibar también se refirió al último triunfo en Bilbao,cuestionado por el cómo llegó esa victoria y lo importante que es la mentalidad de este Sevilla. "Todo es más mental que físico. La cabeza manda mucho. Si ves que no te meten gol, que no jugando bien estás en el partido... Puedes estar muy bien que lo importante es cómo te sientes y si la cabeza te dice que sí, sacas fuerzas de cualquier sitio", indicó el preparador sevillista al hilo partido en San Mamés en el que el equipo marcó al final porque "cree". "En San Mamés creo que defendimos bien, menos los primeros20 minutos que nos hicieron daño entrando por las bandas. Después, el resto del partido fuimos un buen equipo defensivamente y nos faltó ganar más primeras y segundas jugadas y, sobre todo, arriba, nos faltó buscarle más la espalda, porque sus defensas estaban cómodos apretando a los nuestros".

En ese buen ambiente implantado en el Sevilla Suso fue un ejemplo de reacción. Mendilibar le pidió expresamente correr más y la victoria contra el Villarreal empezó con una gran arrancada del gaditano en campo propio. Pero puso matices Mendilibar: "Esa jugada la hubiese hecho Suso sin yo decir nada. Doy confianza y trato de hacerles las cosas fáciles a los jugadores. No sé callarme y a veces digo cosas de más, como fue quizá eso de Suso. A mí me han echado cuatro veces, así que no siempre lo sencillo funciona". Es por eso que al ser preguntado directamente por dónde se ve la próxima temporada volvió al inicio de la rueda de prensa: "Sólo pienso en el Girona".