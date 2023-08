Mendilibar: "los jugadores están jodidos porque han visto que podían ganar"

José Luis Mendilibar, técnico sevillista, estaba cabizbajo al finalizar el partido. Vio el trofeo de cerca y, sobre todo, lo acarició en esa ocasión de En-Nesyri. Pero sobre todo se fue orgulloso de su equipo y con la convicción de que jugando así será complicado superar al Sevilla, aunque no siempre la concentración y la motivación son las mismas.

“Se preveía un partido muy complicado en el que el favorito claro era el rival. Nos hemos puesto por delante en el marcador, hemos aguantado mucho tiempo con 1-0 e incluso tuvimos ocasiones para haber hecho el 0-2, más que ellos, pero el Manchester ha acertado. Después perder a penaltis y en el último lanzamiento duele”, decía el preparador vizcaíno, que recordaba que no se podía reprochar nada al equipo al que el Sevilla le compitió muy bien.

“Contra un equipo como éstos no es fácil planificar uin partdo. Nos hubiese gustado no estar tan cerca de nuestra área, apretar un poco más en su campo, pero ellos te van metiendo poco a poco atrás. Al final ellos también han tenido el miedo en el cuerpo, hemos tenido ocasiones y hemos podido ganar”, añadía el vasco.

Mendilibar hacía, seguidamente, la fotografía de lo que vio en el vestuario tras el partido. “Los jugadores están jodidos porque han visto que se ha podido ganar. Quizá antes lo ves más difícil porque te enfrentas al mejor equipo del mundo, pero luego en el campo ves que se le puede ganar. Ellos tampoco han tenido muchas ocasiones, si caso centros cerca de portería que no han tenido remate. Nosotros sí. Hemos tenido momentos en el partido y duele perder en la tanda de penaltis”.

El técnico explicó que no es tan fácil pensar que jugando así lo normal es ganar sin problemas al Alavés, próximo rival en la Liga. “No es tan así. La cabeza trabaja mucho. Hoy estás al cien por cien y el siguiente partido parece que ya no es lo mismo y no corres lo msmo porque crees que tu compañero puede salvarte la papeleta. Pero para eso estamos nosotos. Tenemos que hacerles ver el cuerpo técnico que jugando así no podemos perder ante ningún en equipo”, acabó el entrenador de Zaldívar, que abandonó el estadio apesadumbrado más que otra cosa.