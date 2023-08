Mendilibar: "Si queremos salir tocando somos un equipo normalito"

José Luis Mendilibar no acabó satisfecho con el debut del Sevilla y la derrota por 1-2. Y no sólo por la derrota, sino por el juego mostrado por los suyos, incapaces de someter a un Valencia plagado de jóvenes futbolistas que para el técnico supo entender mejor lo que requería el choque.

De hecho el vasco ya apuntó que "antes de la expulsión tampoco el equipo estaba haciendo un gran partido". "Logramos empatar y nos costó mucho porque el Valencia jugó mejor que nosotros", aseguró el preparador nervionense, para quien el rival "entendió mejor el partido robando balones y poniéndolo a la espalda de la defensa". "Nosotros no estuvimos bien en defensa y a partir de ahí nada salió bien. Aun así logramos empatar, pero cuando estábamos mejor la expulsión nos hizo daño", matixo Mendilibar, que no puso excusas: "De los detallitos estoy ya hasta... Si juegas mal es más fácil perder. Yo analizo el partido entero, no esos detalles. Se puede estar mal y si uno comete un error tiene que estar el compañero para ayudar a solventarlo. Al final miras el resultado y lo puedes excusar, pero no hemos jugado a nada y así es más fácil perder por esos detallitos". Y fue más allá el entrenador: "No hay excusas. Ahora las pretemporadas son así. Si no queremos que sean así no podemos estar en este circo y hay que cambiar de vida. Hemos tenido cuatro o cinco días para hacernos a esto, pero hemos tenido tiempo suficiente para llegar bien. Podemos confundirnos, pero no nos hemos confundido por querer hacer cosas, sino por no querer hacerlas".

En esta línea Mendilibar apuntó más al mal juego de los suyos: "Sólo hemos querido jugar al pie sin buscar la espalda de la defensa rival cuando había momentos que se podía. Tenemos que correr y meter balones al área. Así hicimos el gol y los remates que hemos hecho. Si queremos salir tocando sin buscar profundidad seremos un equipo muy normalito", apuntó el protagonista, que incidió en que su equipo no hizo lo que él quiere: "Nosotros no buscamos el espacio entre líneas sino a la espalda de la defensa jugando por bandas para sacar centros. Nuestra idea no es combinar en corto, sino buscar más el juego por fuera con extremos y laterales doblando".

Es por ello que Mendilibar insistió en que el Sevilla "regaló muchos minutos confundido en cómo jugar". "Ellos estuvieron cómodos haciendo fácil el fútbol, que es lo que pretendíamos nosotros. Ellos robaban y buscaban la profundidad. Nosotros que tampoco hemos robado mucho, cuando lo hacíamos dábamos muchos pase hacia atrás". Así llegó el "primer traspié jugando mal". "El Valencia es merecedor del triunfo, porque no estuvimos bien en defensa, ni en el centro ni arriba".

"No me voy a volver loco mirando este partido porque lo tengo claro. Hemos jugado pensando en que podíamos ganar sin hacer muchas cosas. El City nos puede ganar, pero no creo que juguemos como en este partido", insistió.

Sobre la expulsión de Badé insistió en que "si se comete un error hay que corregirlo". "Teníamos en la mano solucionarlo y no se hizo. estando dos contra uno y hay que ser más valientes y anticipar. No puede ser que uno vaya a la disputa y otro se vaya para atrás perdiendo la superioridad. El error es nuestro y no hay que echar la culpa a nada", matizó Mendilibar enfadado porque "a los centrales les les cueste sacar el balón jugado y les dé miedo dar un pelotazo adelante".