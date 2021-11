Monchi, la Liga y la Champions: de la ilusión a la cautela

Transcurrido un primer tercio de la Liga, con el Sevilla metido en un brete para sobrevivir en la Champions, Monchi evaluó los retos del equipo de Julen Lopetegui, ante un tramo "muy exigente e ilusionante". El director general deportivo del Sevilla volvió a decir que en cierta manera la pretemporada condicionó el inicio, y aun así, el equipo está arriba en la Liga, pero peligra su continuidad en la Liga de Campeones. Contra eso, espera que desde ya mismo se empiece a ver ese "gran margen de mejora" que prevé en el rendimiento.

"Pienso que hay margen de mejora todavía", dijo en una entrevista a PTV Sevilla, la nueva televisión local instaurada recientemente en la capital hispalense. "Hemos sufrido una pretemporada complicada, difícil, en la que las lesiones, el virus, la toma de decisiones mías también ha influido negativamente, porque hemos tardado más de lo oportuno en cerrar la planificación, con algunos atenuantes. Y eso ha hecho que en este primer tercio de la temporada fuéramos con una rémora, pero a pesar de eso yo creo que en Liga estamos a un magnífico nivel, y donde estamos con más carencias es en Champions", reconoció.

Como colista del Grupo G tras la derrota ante el Lille, el Sevilla tiene que reaccionar en el máximo torneo continental. "Hay margen, y ojalá recuperemos el terreno perdido en la Champions y en la Liga mantengamos este nivel. Estamos satisfechos, pero pensando que todavía hay margen de crecimiento", reiteró Monchi.

Ahí, tuvo que hacer dos paradas. Lo más perentorio es la supervivencia en la Champions, por muchas cuestiones. Y para ello debe ganar al Wolfsburgo el 23 de noviembre en Nervión y ya en diciembre asaltar al Salzburgo. Monchi reconoció que la eliminación sería un inconveniente inesperado y trascendental: "Sería un palo muy duro, un palo importante a los objetivos planteados, no sé si la palabra es fracaso, pero me da igual, sería un palo tremendo que tendríamos que asumir y reconocer. Pero sería un palo. En lo deportivo y en la pérdida de ingresos, que sería importante".

El segundo aparte deportivo fue sobre la Liga y esa constante llamada al Sevilla como postulante al título. "La Liga es una lucha que tienen que emprender los que tienen que llevarla. Nosotros tenemos otra lucha importante también, que es meternos en Champions por tercer año consecutivo, y tenemos rivales importantes, la Real, el Villarreal, el Real Betis, el Athletic, el Valencia va a estar ahí seguro... Ahora, si quedan cinco jornadas y estamos ahí, pues miraremos el calendario, miraremos la clasificación y veremos, pero a día de hoy no podemos perder el norte. Y eso no significa falta de ambición. Eso significa que vamos a pelear por los tres puntos siempre, vamos a intentar hacer los próximos 78 puntos, de los próximos 26 partidos. Pero con el objetivo fundamental, como dice el presidente, de asentar nuestro campamento base en la Champions".

Monchi da otra razón de peso, el peligro de crear falsas expectativas. "A mí lo que no me gusta es crear frustración. Entre la ambición, que este club la tiene, y la frustración por ponerte objetivos excesivamente altos hay un línea muy delgada. No podemos desmerecer lo que estamos haciendo. Tenemos que ir poco a poco. Hay poca gente más ambiciosa que la que estamos gestionando el club. Pero con los pies en el suelo, porque si no, la caída es más dolorosa".

Un apartado importante de su entrevista en PTV Sevilla fue el mercado de invierno. El máximo responsable de la parcela deportiva tratará de mejorar un plantilla que ve "con necesidades". Y más cuando llegue enero. "El entrenador tiene el derecho a pedir, yo lo escucho y lo valoro. Pero tenemos que buscar el equilibrio entre las necesidades, que puede que las haya, y la economía del club. Aunque seremos ambiciosos como siempre hemos sido. Algo vamos a hacer en el mercado de invierno, hay una Copa de África, más allá de la lesión de En-Nesyri, que no iba a estar como tampoco Munir ni Bono. Intentaremos ser consecuentes con la necesidad deportiva y la realidad del club".

Esa realidad del club también pasa por las infraestructuras para el primer equipo, como la edificación de un nuevo complejo de uso exclusivo. "Es una de las palancas de crecimiento. A pesar de la pandemia y la crisis, el club le ha echado valor y detrás mía (ciudad deportiva) estamos viendo lo que va a ser el futuro centro de alto rendimiento del primer equipo del Sevilla, con unas instalaciones magníficas, para poder entrenar, convivir, comer, dormir, recuperarse sin salir de aquí. Un edificio inteligente, con vestuarios, zonas de agua, gimnasio, centro médico, residencia, tres campos exclusivos para el primer equipo... Una inversión de 10 millones de euros que en estos tiempos habla de la ambición que tiene el club", explicó Monchi.