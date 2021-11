Monchi y la celebración del derbi: "Fue un reconocimiento a la grandeza del Betis"

La semana pasada, también a causa de la ausencia de información por el parón de selecciones, levantó mucho revuelo en ciertas tribunas de la capital de España la forma en que Monchi celebró en el Benito Villamarín el triunfo del Sevilla en el derbi. El director general deportivo del Sevilla le quitó hierro al asunto e incluso le dio la vuelta. "Es un reconocimiento a la grandeza del Betis", ha comentado Monchi, que este lunes también ha sido reconocido al recoger la Paloma de Plata 2020, premio que no pudo serle otorgado en su día por la Escuela Cultura de Paz por la pandemia.

Desde Madrid, aquella celebración de Monchi fue tomada como una falta de respeto. El protagonista, en una entrevista en PTV Sevilla, la nueva televisión local instaurada en la capital hispalense, opina justo lo contrario. “Aquí en Sevilla nadie ha hablado del tema, sólo lo que viene rebotado de allí (Madrid). Hice el domingo lo que hago siempre, cuando perdimos en Granada salí a saludar a los hinchas del Sevilla, cuando empatamos en Lille, que tampoco fue un resultado muy positivo, fui a saludar. Y cuando ganamos, también. Siempre soy así, porque creo que tengo que agradecer a la gente que se desplaza", se explicó.

Pero Monchi fue a más ante la prensa local, que le preguntó sobre el asunto con menos inquina de la que se vertió desde esas tribunas nacionales: "Hay quien piensa que fue una falta de respeto al Betis, yo creo que fue al contrario. Cuando uno celebra algo, celebra un título o una victoria ante un gran rival. Si yo celebro la victoria ante el Betis es porque lo considero un gran equipo, un gran rival, y por eso lo celebro con esa efusividad. No es una falta de respeto, es un reconocimiento a la grandeza del Betis".

Y añadió. "Dos cosas respecto al derbi: yo soy más sevillista que director deportivo y que esa ojana de que es un partido más no se lo cree nadie. Cuando vives en Sevilla, esa ojana es absurda, lo podemos decir para quitarnos los miedos. Pero eso es así en la parte del Betis y en la parte del Sevilla. Son tres puntos más, sí, no te dan cinco o seis y si pierdes no te quitan dos. Otra cosa es que cada club intente desdramatizar. Pero no es un partido más".

El director general deportivo habla de otros asuntos. Otro peliagudo: su situación en la lucha accionarial. Uno de los aspectos que tocó Monchi fue su respuesta ante esa durísima pugna entre dos hombres con los que ha trabajado codo con codo, primero con José María del Nido y ahora con José Castro. "Yo he intentado blindarme también, porque había un partido contra el Levante, contra el Mallorca y con Osasuna... Sabiendo que tenía que intentar poner un muro, para que la plantilla y el cuerpo técnico no se viesen afectados estuve donde tenía que estar, con el equipo y no en la Junta, porque al fin y al cabo yo tengo 24 acciones. Yo me llevo bien con todo el mundo, tengo buena relación con todas las partes y lo que hice fue preocuparme de lo deportivo, que creo que es lo que debe hacer el director deportivo", argumentó Monchi.

Sobre el papel de José María del Nido Carrasco, dijo que lo ve "muy centrado, muy encima de la actualidad y haciendo siempre gestiones". "No puedo decir cómo está personalmente, eso hay que preguntárselo a él. Pero yo me llevo estupendamente con él. Tanto es así que vendrá de paje conmigo en la carroza del Rey Baltasar de la Cabalgata de los Reyes Magos".