Monchi: "Cuando saco a los perros, no me dicen buenos días, sino que fiche un delantero"

Todos los ojos están puestos sobre Monchi, que debe reinventarse en el próximo mercado de invierno para rectificar los errores cometidos en la planificación veraniega. El director general deportivo lleva muchos años exhibiendo un nivel alto de acierto y ahora necesita más que nunca encontrar jugadores que saquen al Sevilla de la situación en la que se encuentra, en puestos de descenso y en una crisis importante de juego y resuiltados.

En charla para el portal La Bolsa del Deporte el de San Fernando protagoniza varias reflexiones, con la presión que se soporta en el fútbol como uno de los asuntos a tratar. "Ahora que estamos viviendo un mal momento, tienes que aprender a vivir con ella. Ahora cuando paseo a mis perros por la mañana, la gente no me dice buenos días, me dicen que fiche a un delantero, o que traiga a un centrocampista. Tienes que vivir con la presión de la gente, de la prensa, del propio entrenador, del consejo de administración. Intentar sobrevivir a la presión es una de las cosas más difíciles que hay para no tomar decisiones de las que después te arrepientas", reconocía.

El ejecutivo sevillista, como ha dicho otras veces, cree en el trabajo bien organizado y contrastado para acertar. "Hay otra cosa que es mucho más peligrosa, la improvisación. Cuando te sales de tu hoja de ruta, cuando miro atrás a mi carrera, el denominador común de un error es la improvisación. Cuando he tenido que hacer cosas en las que no he creído, por presión, por falta de tiempo... equivócate con tus errores, rectifica, sigue creciendo, pero no improvises, porque te va a llevar al fracaso seguro", comentaba

Por último, Monchi aseguró que normalmente "un mal rendimiento pocas veces depende del jugador. Al futbolista no se le olvida jugar al fútbol, hay muchos aspectos detrás: adaptación, idioma...".